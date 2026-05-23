土國捍衛匯價 拋售美債

中東戰爭導致能源價格飛漲，加劇國內經濟壓力，迫使土耳其為捍衛國幣里拉，3月幾乎把持有的美國公債拋售殆盡。

彭博資訊根據美國官方數據估算，截至3月底，土耳其持有的美債總值已降到18億美元，比2月的160億美元進一步下滑。此數據包含央行和企業持有的美國公債。

土耳其脫售美債的舉動，是開發中國家的縮影；許多國家為了捍衛本國幣值，已訴諸愈來愈激進的手段，包括干預匯市和提高利率。但土國的動作尤其激烈，持有的美債水位從2025年2月的210億美元一路下滑，與十年前約800億美元的水準漸行漸遠。

土耳其近來採取激烈行動，拉抬土耳其貨幣里拉。土耳其能源幾乎全靠進口，因此美伊戰爭推高油價，衝擊國內股匯債市。

Aquila基金經理人蒙迪亞說：「匯市可見嚴重賣壓，因為許多投資人對土耳其貿易逆差和政治風險憂心忡忡。」

土耳其央行最近積極干預匯市，為里拉護盤，包括大舉出售外匯存底和黃金。但隨著伊朗戰事拖長，里拉至今賣壓不止。

最新數據顯示土耳其通膨年增率已躍上32.4%，迫使央行上周上調年底通膨目標至24%，土耳其公債價格也大跌，10年期公債殖利率衝上35.75%，創新高。債券價格與殖利率呈反向關係。

就全球而論，外國持有美債總值已比2月銳減1,384億美元，主要受央行賣盤驅動。3月是最新可得數據，4月數據預定下個月發布。

土耳其市場動盪21日加劇，但這次主要是國內政治問題。法院將主要反對黨領袖解職，觸動伊斯坦堡100種股價指數收盤暴跌6.1%；國營銀行當天約拋匯60億美元，以捍衛里拉匯率，其中約一半發生在法院推翻主要反對黨領導層選舉結果後不久。

在市場波動時期，土耳其國營銀行通常會代表央行出手干預，捍衛本幣匯率。此次干預是今年3月以來規模最大的一次。當時由於伊朗戰爭引發全球拋售新興市場資產，里拉承受巨大壓力，安卡拉當局不得不出手，土耳其外匯存底3月驟降434億美元，創下歷史最大單月降幅。