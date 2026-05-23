微軟晶片有望供貨新創Anthropic

CNBC報導，微軟正和人工智慧（AI）新創公司Anthropic洽談，希望供應自家研發的AI晶片。這筆交易若能拍板，對微軟而言將是一大斬獲，Anthropic也能緩解運算資源瓶頸。

微軟去年11月宣布投資Anthropic 50億美元，Anthropic則承諾在微軟的Azure雲端平台支出300億美元。Anthropic同時也仰賴亞馬遜和Google的雲端服務。

微軟供應客戶AI專用晶片的進展，目前落後亞馬遜和Google。微軟今年1月發表第二代Maia AI晶片，但尚未透過Azure平台正式對外提供服務。

Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫代日前坦承，該公司「算力吃緊」。旗下Claude助理和輔助程式編寫的Claude Code，推出後大受歡迎，也讓Anthropic對算力的需求更加迫切。

SpaceX日前披露，Anthropic每月支付12.5億美元以取得算力，合約至2029年5月。

Anthropic過去主要依賴輝達的繪圖處理器（GPU），以訓練和運行生成式AI模型，去年10月宣布計劃採用Google的張量處理器（TPU）晶片，今年4月又宣布將在一項為期十年、總值逾1,000億美元的合約中，使用亞馬遜AWS的自製Trainium晶片。