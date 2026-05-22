示警政策風險已變 Fed理事沃勒：未來降息或升息的機率應為五五開

在聯準會（Fed）新主席華許（Kevin Warsh）準備走馬上任之際，Fed理事沃勒表示，隨著伊朗戰爭推升物價，他支持釋出明確訊號，即Fed的下一步動作是升息或降息，機率為「五五開」。

彭博資訊報導，沃勒表示，他目前傾向保持耐心，維持利率不變，直到戰爭衝擊更加明朗，但他警告，如果通膨未能很快降溫，不排除未來升息的可能性。

沃勒22日在法蘭克福一場題為「政策風險已經改變」的演講中表示：「通膨並未朝正確方向發展。」他說：「根據近期數據，我支持移除政策聲明中的『偏向寬鬆』措辭，明確傳達未來降息的可能性，並不高於升息。」

沃勒表示，油價衝擊可能很快消退，但他也說，「如果通膨未能很快降溫，我已無法排除未來進一步升息的可能性。」

沃勒形容，美國勞動市場正在趨穩，但並不算強勁，並表示目前聯準會基準利率，對美國經濟仍具有抑制效果。儘管如此，他指出，目前政策最大的驅動因素仍是通膨前景，而這又取決於伊朗戰爭究竟會持續多久。

在沃勒發言的數小時後，華許將在白宮宣誓就任Fed主席。