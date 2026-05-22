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企業重組潮來了？憂AI威脅工作機會 16國調查：勞工信心創新低

中央社／ 東京22日綜合外電報導
今天發布的報告顯示，勞工擔心自身工作將被人工智慧（AI）取代，信心陷入低谷。失業示意圖。圖／AI生成
今天發布的報告顯示，勞工擔心自身工作將被人工智慧（AI）取代，信心陷入低谷。失業示意圖。圖／AI生成

今天發布的報告顯示，勞工擔心自身工作將被人工智慧（AI）取代，信心陷入低谷。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，表示自己「在職場上蓬勃發展」的全球受僱員工比例今年降至44%，較兩年前減少1/3，創下美世諮詢公司（Mercer）自從2018年開始統計以來新低。

美世日本（Mercer Japan）主管在記者會中表示，隨著近來有關AI的討論愈來愈多，憂心失業的情況大幅增長，員工對企業誤解和不信任的可能性比以往任何時候更普遍，根本上也更加憂慮自己的未來。

美世發表的「2026全球人才趨勢報告」（GlobalTalent Trends 2026）涵蓋來自中國、印度、美國等16個國家和地區的約1萬2000位專業人士，包括高階主管、人資主管和其他員工。

根據報告，40%受訪勞工表示，遭到AI取代是未來就業上的最大關切之一，比2024年上升12個百分點。多達99%高階管理層認為導入AI至少將會導致部分人力縮減，98%預期組織於2年內將進行重組。

儘管不少員工表示AI對提高生產力和效率有正面幫助，但72%認為公司內部在取得這些工具和訓練上有不平等現象，56%更指出這對士氣造成負面影響。不過，僅有19%人資主管在數位轉型策略中明確考量到AI對於員工心理和情緒的影響。

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