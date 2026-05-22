別低估通膨對股市威脅！ 策略師：這種「毒性」組合恐使標普500跌15%

美國消費者物價走高但經濟展望仍強，所以大致沒問題吧？避險基金Zweig-DiMenna策略師提醒投資人，不可低估通膨對股市和債市的威脅，尤其通膨上揚若發生在經濟強健之時，這種組合可能導致美股標普500指數下跌15%。

Zweig-DiMenna策略師紹斯和芬克斯坦發布報告指出，分析過去50年的資料發現，上述情況可能導致標普500指數年報酬率變成「負15」。他們說，Zweig-DiMenna的通膨指標已升抵72。近15年來，唯有在2022年、2018年和2012年見過這麼高的水準。

這兩位策略師說，通膨升到高點，本身不是問題。但通膨指標攀升的同時，適逢全球公債殖利率上揚、經濟數據強勁和股市估值已高，這種「毒性」組合可能導致股市重挫，一如1973年、2000年和2022年的情景。

美國聯準會（Fed）尚未升息，但美國2年期公債殖利率此刻盤旋在4.10%上下，比Fed聯邦資金利率高出35個基點。他們指出，這意味公債價格正迅速計入風險溢價。固定收益市場通常依據2年期殖利率推估Fed政策利率走向。債券殖利率與價格呈反向關係。

紹斯和芬克斯坦的模型顯示，美國消費者物價指數（CPI）在4月升抵3.8%後，可能進一步攀升。但目前市場似乎對當前的中東危機不以為意，斷定只要戰爭結束，油價和通膨率自然會降下來。

兩位策略師說，這種結果「合乎邏輯」，但他們認為，不論伊朗戰爭後續展如何，通膨仍會持續走高，而「通膨與股票估值之間的負相關關係很強」。

屆時，拉回修正的不只是美股而已。Zweig-DiMenna檢視美國10年期公債殖利率，目前在4.6%上下，大約比最新CPI數據高了80個基點。兩位策略師指出，回顧歷史，這個差距通常是2個百分點，若依此推算，10年期美債殖利率應該再升1.2個百分點至5.8%，才「符合常態」。