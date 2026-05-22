想換新工作？SpaceX徵才訊息曝光 馬斯克揭1誘人條件：很快能上手

在求職者面臨數年來最嚴峻的美國就業市場之際，SpaceX公司釋出吊人胃口的徵才訊息，且不必具備人工智慧（AI）經歷。

在SpaceX提交首次公開發行股票（IPO）文件的隔日，執行長馬斯克21日在X上發文說，正在接受「世界級工程師／物理學家」的求職申請，但不必具有AI經歷，因為「聰明的人很快就能上手」。

鑒於近來不斷傳出嚴厲警告，示警AI恐淘汰許多工作，這項邀約顯得格外誘人。去年，Anthropic執行長阿莫迪預期，AI可能在五年內，消滅半數的初階白領工作。AI投資人舒默也在一篇廣傳的爭議性貼文說：「如果AI比大多數博士都聰明，你認為它沒辦法做多數的辦公室工作嗎？」

近來愈來愈多科技業也將裁員舉措，歸咎於AI。本周Meta因AI等投資，裁減近10%人力。

儘管SpaceX並未提供明確的應徵條件，但不是所有人都有望獲聘。馬斯克說，求職者應寄一封電郵，以三點條列證明具備卓越能力。他說，他將親自審核求職申請。