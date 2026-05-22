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法國資料中心擴張增加耗能 碳排一年暴增23%

中央社／ 巴黎22日專電

法國監管機構研究顯示，資料中心的能源消耗量與日俱增，其溫室氣體排放量於2024年驟增23%。法國正大舉投資這個與人工智慧（AI）息息相關的領域，預期此趨勢將持續惡化。

世界報（Le Monde）報導，負責監管數位基礎設施的法國電子通訊、郵務暨媒體發行監管機構（Arcep）公布一項關於數位領域碳足跡的報告，調查2024年160座資料中心的溫室氣體排放量，發現一年內增加了23%，達17萬8000噸二氧化碳。160座約為法國所有運作中資料中心的一半。

Arcep表示，2022年的溫室氣體排放量比前一年增加4%，2023年增加13%，顯示增長速度愈來愈快，原因是資料中心設備效能日益提升、也更加耗能，以致耗電量激增；2024年，資料中心耗電量增加了12%。

為了維護經濟競爭力和科技主權，法國正大力發展這項領域，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已於2025年2月宣布投資1090億歐元（約新台幣3.98兆元），鼓勵在法國各地建造新的資料中心。

此外，歐洲聯盟（EU）也於2025年2月宣布投資2000億歐元促進設置巨型資料中心，期望歐洲成為AI領域的領頭者之一。

與此同時，上述碳排放量數據也令人擔心資料中心的環境永續性。這些基礎設施對於需要龐大算力的生成式AI快速發展至關重要。

法國全國電力運輸網絡（RTE）2025年5月發布報告指出，近年資料中心計畫「規模愈來愈大、數量愈來愈多，收到100到200MW（百萬瓦）的併網申請已不算少見」；部分計畫預期需求甚至超過1GW（十億瓦），已距離歐洲壓水反應爐（EPR）發電量不遠。法國西北部弗拉芒維爾（Flamanville）的歐洲壓水反應爐裝置發電量約為1.6GW。

Arcep在報告中表示，AI產業密集發展衍生合理擔憂，「生成式AI服務的運作絕非無影無形…而是會確切帶來環境影響」，建議當局在「兼顧地球負荷」的條件下部署AI。

法國 碳排 能源

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