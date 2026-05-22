獎金數字差很多？三星薪資協議開始投票 部分非晶片部門員工將反對

韓國三星電子勞資雙方達成初步薪資協議，三星員工今天對這項協議展開投票。該協議確保記憶體晶片部門員工可獲得巨額獎金，但其他待遇沒那麼好的員工則表示，他們打算反對。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）這項在政府斡旋下於最後一刻達成的勞資初步協議，避免了原定為期18天的罷工，這對該公司以及韓國經濟而言都是一場勝利。

然而，這項薪資協議主要嘉惠記憶體晶片部門的員工，該部門在人工智慧（AI）熱潮中獲利飆升。其中部分員工今年預計將獲得約41萬6000美元的獎金。

晶圓代工與邏輯晶片部門員工將獲得較少，但仍相當可觀的獎金，而智慧型手機和家電等其他部門的員工，獲得的獎金則是更少。

全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union ，NSEU）領袖李浩燮（Lee Ho-seop，音譯）今天在記者會上表示：「這一輪談判實際上已被縮減為針對半導體記憶體部門獎金的討價還價。」他並補充說「這是一個倉促產生的結果」。

預計將有約8萬9000名員工參與這次投票。投票以電子方式進行，將持續到27日上午10時。

這次談判由三星晶片部門的一名代表主導，他曾表示預計該協議將獲得批准。他所屬的工會聯盟「三星電子勞工工會」（Samsung Electronics Labor Union，SELU）擁有約7萬名會員。

全國三星電子工會則擁有約1萬9000名會員。