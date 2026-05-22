快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

「出現一些良好跡象」美伊會談前景看好 亞股收盤齊揚

中央社／ 香港22日綜合外電報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
全球市場示意圖。圖／AI生成

美國與伊朗德黑蘭鈾庫存與荷莫茲海峽控制權等問題仍各執己見之際，美國國務卿魯比歐表示，談判出現「一些良好跡象」，受此消息激勵，亞洲股市今天收盤齊揚。

法新社報導，亞股收高之際，投資人持續聚焦油價上漲可能加劇通膨上揚一事。

魯比歐（Marco Rubio）昨天告訴記者，若德黑蘭當局在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施收費制度，將使外交解決方案變得不可行。他指出，「目前有一些良好跡象，但我不想過度樂觀…所以，就讓我們看看接下來幾天會如何發展」。

魯比歐還說，終戰會談可望取得進展，盼透過調停國巴基斯坦協助促成協議，「我認為巴基斯坦代表將於今天前往德黑蘭，希望有助推進會談進度」。

美國總統川普（Donald Trump）20日示警，如果伊朗不同意簽署和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊，但也暗示華府可以再等幾天，以期「獲得正確的答案」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「即使（談話）未取得明確突破，市場也認為，美伊對話持續進行仍具有一些建設性。」

美國宣布4月8日起與伊朗停火，但迄未就長期和平協議達成共識，每一次事態發展都令市場動盪不安。德黑蘭近日表示正在審核美方提案，同時警告若再發動攻擊，將做出「強烈回應」。

綜觀亞股，東京、香港、上海、台灣、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收紅。

亞股 伊朗 荷莫茲海峽 德黑蘭 魯比歐

延伸閱讀

美伊談判關鍵議題未解 盧比歐：看見良好跡象

中東戰爭第83天》盧比歐：美伊談判有正面跡象 最新發展一次看

市場消化中東局勢與三星達成勞資協議 亞股多收高

川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

相關新聞

SpaceX估值能有多高？ 賭盤：掛牌首日就有望挑戰這兩家科技大咖

馬斯克旗下SpaceX已在20日正式申請股票IPO，預計6月掛牌，目標估值超過1.5兆美元。而預測市場賭盤顯示，該公司掛牌首日市值超過2兆美元的機率逾七成，若屬實，將至少高於美股「科技七雄」中的兩家公司。

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒！抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

南韓星巴克（Starbucks Korea）「坦克日」爭議所引發的杯葛浪潮，已擴及南韓教育圈，許多社群媒體的海外用戶本周也在陸續發布英文貼文，說明這起爭議，呼籲星巴克美國總部介入干預。

想換新工作？SpaceX徵才訊息曝光 馬斯克揭1誘人條件：很快能上手

在求職者面臨數年來最嚴峻的美國就業市場之際，SpaceX公司釋出吊人胃口的徵才訊息，且不必具備人工智慧（AI）經歷。

「出現一些良好跡象」美伊會談前景看好 亞股收盤齊揚

美國與伊朗就德黑蘭鈾庫存與荷莫茲海峽控制權等問題仍各執己見之際，美國國務卿盧比歐表示，談判出現「一些良好跡象」，受此消息...

存不到頭期款也能買房！ 英國夫妻靠新型態「紀錄型房貸」成功置產

英國一對年輕夫妻在存款僅剩約600英鎊（約新台幣2.5萬元）時，仍成功買下人生第一間房，打破「一定要存到頭期款才能買房」的傳統門檻，勵志故事引發網友討論。

「未妥善保護用戶」 歐盟消費者團體控Google與Meta等平台打詐不力

多個歐盟消費者團體今天控訴Alphabet旗下谷歌（Google）、MetaPlatforms與TikTok未妥善保護用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。