「出現一些良好跡象」美伊會談前景看好 亞股收盤齊揚

美國與伊朗就德黑蘭鈾庫存與荷莫茲海峽控制權等問題仍各執己見之際，美國國務卿魯比歐表示，談判出現「一些良好跡象」，受此消息激勵，亞洲股市今天收盤齊揚。

法新社報導，亞股收高之際，投資人持續聚焦油價上漲可能加劇通膨上揚一事。

魯比歐（Marco Rubio）昨天告訴記者，若德黑蘭當局在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施收費制度，將使外交解決方案變得不可行。他指出，「目前有一些良好跡象，但我不想過度樂觀…所以，就讓我們看看接下來幾天會如何發展」。

魯比歐還說，終戰會談可望取得進展，盼透過調停國巴基斯坦協助促成協議，「我認為巴基斯坦代表將於今天前往德黑蘭，希望有助推進會談進度」。

美國總統川普（Donald Trump）20日示警，如果伊朗不同意簽署和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊，但也暗示華府可以再等幾天，以期「獲得正確的答案」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「即使（談話）未取得明確突破，市場也認為，美伊對話持續進行仍具有一些建設性。」

美國宣布4月8日起與伊朗停火，但迄未就長期和平協議達成共識，每一次事態發展都令市場動盪不安。德黑蘭近日表示正在審核美方提案，同時警告若再發動攻擊，將做出「強烈回應」。

綜觀亞股，東京、香港、上海、台灣、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收紅。