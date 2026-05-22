「未妥善保護用戶」 歐盟消費者團體控Google與Meta等平台打詐不力

多個歐盟消費者團體今天控訴Alphabet旗下谷歌（Google）、MetaPlatforms與TikTok未妥善保護用戶，使其免於遭受平台上的金融詐騙侵害，這些企業因此面臨遭監管機構開罰風險。

路透社報導，歐洲消費者聯盟（BEUC）及其來自歐洲27國的29個會員團體，依據「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）向歐盟執行委員會及各國監管機構提出申訴。這項法律要求大型網路平台加強打擊非法與有害內容。

歐洲消費者聯盟負責人雷納（Agustin Reyna）透過聲明表示：「Meta、TikTok與Google不僅未主動移除詐騙廣告，收到相關通報後，處置也相當有限。」

Google與Meta否認相關投訴，強調公司主動採取措施保護用戶。

TikTok也指出，公司會對違規行為採取行動，並稱詐騙是整個產業共同面臨的問題，且不法分子不斷改變他們的手法。

不過消費者團體表示，他們去年12月至今年3月間，共通報近900則涉嫌違反歐盟法律的廣告，但平台僅下架其中27%，另有52%的檢舉遭駁回或未獲回應。

這些團體呼籲監管機構應調查相關企業是否遵守規範，並對違規行為處以罰款。根據「數位服務法」，罰款最高可達企業全球年營收6%。