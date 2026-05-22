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莫迪要求尋替代能源 德里試行氫能巴士

中央社／ 新德里22日專電

中東戰事引發全球石油、天然氣等能源供應短缺，印度總理莫迪（Narendra Modi）為此敦促尋找替代能源。在此同時，德里兩輛氫能巴士正上路試行，試圖減少印度對傳統能源的依賴。

美國、以色列和伊朗間的戰爭，及對荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的封鎖，讓印度難以如過往從中東進口燃料，而印度有近半數的原油和液化石油氣進口需經荷莫茲海峽，這讓印度國內的汽油、柴油價格，在短短1週內連續上漲了2次。

新德里電視台（NDTV）今天報導，莫迪在到歐洲的訪問剛結束後，隨即於21日晚間與內閣成員開會，商討針對能源供應短缺的因應之道，也呼籲尋求傳統能源以外的替代能源，包括力推在烹飪時，使用沼氣取代目前最常使用的液化石油氣（LPG）。

莫迪這趟歐洲之旅正式展開前，曾短暫於阿拉伯聯合大公國停留，他火速和該國敲定與石油、天然氣供應相關的協議，但仍不斷向印度國內呼籲，要降低燃料消耗，並希望民眾盡可能改用電動車和大眾運輸工具，且減少非必要的出國旅行。

在印度面對能源供應短缺，全力尋求解方之際，德里也開始嘗試使用新型燃料的氫能巴士。

印度的經濟時報（The Economic Times）提到，德里已讓兩輛氫能巴士上路試行，現階段每天行駛的里程數約各180公里。

德里目前試推的兩輛氫能巴士，屬於氫燃料電池車，是靠將氫氣轉化為電能來驅動的車輛，車頂各裝有4個氫氣瓶，若全部加滿氫氣，一次最多可行駛近250公里。

但印度時報（Times of India）指出，氫能巴士尚未完全商業化，暫時難以大規模推出，並取代現有燃油、電動公車。

印度時報舉例，包括燃料本身及司機的薪資在內，目前使用壓縮天然氣（CNG）的公車，每公里的營運成本約60盧比（約新台幣19.7元），氫能巴士的花費則高達100盧比（約新台幣32.86元）。

莫迪 印度 中東

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