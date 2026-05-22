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韓股上演「台式牛市」！散戶攜手ETF成撐盤主力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師表示，韓股近來的漲勢型態日益類似台股過去的情況，儼然就像「台式牛市」。歐新社
分析師表示，韓股近來的漲勢型態日益類似台股過去的情況，儼然就像「台式牛市」。歐新社

分析師表示，韓股近來的漲勢型態，日益類似台股過去的情況，三星電子與SK海力士（SK hynix）等晶片具備個股吸引散戶與指數型基金（ETF）資金買進，即便外資持續賣超，散戶大軍依然扮演撐盤要角，ETF領域也快速擴張，儼然就像「台式牛市」。

朝鮮日報英文版網站報導，南韓Daol投資證券公司22日發布一份報告，名為「KOSPI上半年供需確認：與台灣市場各階段相比」，指稱韓股漲勢的結構類似於台股在1980-1990年代的牛市，韓股今年漲勢的驅動因素包括人工智慧（AI）產業擴張帶動的半導體周期改善、市值集中於三星電子和SK海力士，以及散戶與ETF流入的資金增加。

報告指出，半導體類股對韓股的影響力已遠甚以往，Kospi指數的半導體類股市值占比已提高到逾50%，這波漲勢實質是由三星電子和SK海力士引領，今年來的一大部分漲幅來自這兩檔股票，映照了台積電過去驅動大盤上漲的情況。台灣在半導體產業壯大之際，台積電在台灣加權指數的權重迅速提高，拉長了牛市。

分析師指出，韓股的供需結構也和台股相仿：外資今年來大幅賣超韓股，但散戶和ETF資金填補缺口，撐住大盤，南韓散戶投資人淨買入的股票和ETF正迅速增加，韓股ETF的管理資產也快速累積，今年已超越215兆韓元，衣襟持續流入槓桿與半導體ETF，散戶日益以ETF、而非個股參與市場。

台股在ETF市場擴張後，也是由散戶資金推升市場。報告指出，台股ETF市場在2018年後快速擴張，2020年來，流入ETF的資金已暴增，尤其是半導體與高股息ETF。

Daol投資證券公司指出，若三星電子與SK海力士獲利繼續成長、及ETF市場繼續擴大，韓股有望進一步上攻。報告以台股為例指出，若晶片類股的獲利成長與本益比提高同時發生，Kospi指數甚至可望觸及10,000點。該指數22日盤中小漲0.6%，報7,860.73點，距離10,000點還有27%的空間。

報告也提醒，由於韓股漲勢高度集中於晶片股，市場震盪可能加劇。

韓股 SK海力士 台股

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