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委內瑞拉油價相對較低 成印度進口第3大來源國

中央社／ 記者李晉緯新德里22日專電

印度對外採購原油的生態正在轉變，由於中東戰事導致能源供應短缺，加上委內瑞拉油價格相對較低，讓委內瑞拉成為印度5月第3大原油供應國。

美國、以色列和伊朗的戰事持續，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）因此仍遭封鎖，全球20%石油、天然氣無法藉由那條重要航道輸出，使得全球油價不斷上漲。

在全球能源市場處於動盪的情況下，印度油商開始改向價格相對較低的委內瑞拉大量採購原油。

根據航運追蹤機構Kpler數據，印度5月至今，平均每天向委內瑞拉購買41.7萬桶的原油，遠高於4月時的每天28.3萬桶。

今日印度（India Today）報導，印度過去幾乎不從委內瑞拉進口原油，但如今印度策略大轉彎，讓其向委內瑞拉採購原油的數量，超過沙烏地阿拉伯、美國等過去印度進口原油的主要來源國。

委內瑞拉5月時，已成為印度第3大原油供應國，供給數量僅次於俄羅斯、阿拉伯聯合大公國。

Kpler數據顯示，印度5月的原油進口總量較上月成長8%，達每天約490萬桶，但仍不及2月中東戰事爆發前，每天約520萬桶的水準。

荷莫茲海峽遭封鎖，嚴重影響中東地區原油輸出，5月時伊拉克原油雖少部分恢復，但運量仍遠不及過往；5月至今，印度每天從伊拉克進口的原油僅約5.1萬桶，與2月戰爭爆發前，每天近96.9萬桶的情況相比相差甚遠。

在來自中東的原油供給大幅萎縮，讓原本倚賴進口當地能源的印度，面臨國內汽油、柴油價格不得不調漲的情況，委內瑞拉此時提供價格相對較為低廉的原油，讓印度油商的壓力獲得緩解。

印度 油價 委內瑞拉

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