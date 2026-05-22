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2009年AF447空難228死 法航與空巴遭判過失殺人

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

2009年一架從里約熱內盧飛巴黎的班機墜毀造成228人罹難，釀成法國航空史上最嚴重的空難，法國上訴法院今天推翻下級法院的裁決，裁定法國航空與空中巴士犯下過失殺人罪。

法新社報導，巴黎上訴法院表示，法國航空公司（Air France）與歐洲主要航太製造商空中巴士（Airbus）「對AF447班機墜機案負有唯一且全部責任」，並命令這兩家公司各需支付22萬5000歐元（約新台幣836萬3249元）罰金，這是企業過失殺人案的最高罰款金額。

雖然這筆罰金僅具象徵意義，但這項裁決被認為對這兩家公司的聲譽造成嚴重損害。

法航與空巴始終否認有任何刑事責任，並將責任歸咎於飛行員失誤。

下級法院2023年裁定法航與空巴無罪，認為這兩家公司確實有疏失，但無從證實這些疏失造成空難。

然而，主審法官今天表示，下級法院沒有考量到「飛行員行為所引發的因果鏈的存在，而這導致所有乘客死亡」。

馬迪克（Sylvie Madec）說：「AF447墜機案是一場遲早會發生的災難，如果涉案公司充分意識到故障的嚴重性，這場空難本可避免。」

法航與空巴均宣布將對這項裁決提出上訴。

民事訴訟當事人的律師雅庫博維奇（AlainJakubowicz）說，在經歷17年的纏訟後，他預期這項裁決將樹立法律先例。他又說：「沒有哪一場戰爭是打不贏的。」

法航在宣布上訴時表示，法航「了解這次上訴將延長本已曠日廢時的程序，尤其是對罹難者家屬而言」。但法航指出，法航的刑事責任先前已兩度被排除。

空巴律師恩迪亞耶（Simon Ndiaye）說：「這場法律戰將持續進行。」

2009年6月1日，從里約熱內盧飛往巴黎的法航AF447班機飛越大西洋時，飛行員失去對飛機的控制，導致飛機墜入海中。

當時，這架由空巴製造的A330飛機上有216名乘客與12名機組人員，機上乘員無人生還，死者包括72名法國公民與58名巴西人。

空巴 空難 空中巴士

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