SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

SpaceX剛申請上市，這場IPO規模可能創紀錄；市場立即開始猜測，SpaceX是否可能與特斯拉（Tesla）合併。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預期兩家公司可能在明年合併。SpaceX和特斯拉的執行長都是馬斯克（Elon Musk），而馬斯克希望對AI生態系有更大的掌控，兩家公司若整合，可讓其AI布局形成更完整連結。

根據預測市場Kalshi目前估計，兩家公司在2027年5月前完成合併的機率僅33%。但交易情緒波動劇烈，上周五時，看好4月前合併的機率一度接近77%，隔日就驟降約40個百分點。

分析認為，若推動合併，時機點對特斯拉可能有利。今年4月，特斯拉在中國電動車市場的銷量落後比亞迪、吉利、奇瑞等陸廠。比亞迪去年就已超越特斯拉，成為全球最大純電車品牌。

合併傳聞並非首次出現。特斯拉與SpaceX目前正共同開發位於德州東部的晶片製造廠Terafab。SpaceX也擁有人工智慧公司xAI。根據申報文件，該計畫投資規模最高可能達到1,190億美元。

馬斯克傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）4月透露，「馬斯克一直讓工程師在他的公司之間流動，我認為他想把這些公司變成一家大企業」。