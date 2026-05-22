快訊

高教降維／設計系大四「不會畫樓梯」教授無力告別教職

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

全國首例！關西鎮今通過將發放「石油津貼」 每人5000元

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
市場揣測SpaceX上市後可能與特斯拉整合，進一步擴大馬斯克的AI與科技版圖。路透
市場揣測SpaceX上市後可能與特斯拉整合，進一步擴大馬斯克的AI與科技版圖。路透

SpaceX剛申請上市，這場IPO規模可能創紀錄；市場立即開始猜測，SpaceX是否可能與特斯拉（Tesla）合併。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）預期兩家公司可能在明年合併。SpaceX和特斯拉的執行長都是馬斯克（Elon Musk），而馬斯克希望對AI生態系有更大的掌控，兩家公司若整合，可讓其AI布局形成更完整連結。

根據預測市場Kalshi目前估計，兩家公司在2027年5月前完成合併的機率僅33%。但交易情緒波動劇烈，上周五時，看好4月前合併的機率一度接近77%，隔日就驟降約40個百分點。

分析認為，若推動合併，時機點對特斯拉可能有利。今年4月，特斯拉在中國電動車市場的銷量落後比亞迪、吉利、奇瑞等陸廠。比亞迪去年就已超越特斯拉，成為全球最大純電車品牌。

合併傳聞並非首次出現。特斯拉與SpaceX目前正共同開發位於德州東部的晶片製造廠Terafab。SpaceX也擁有人工智慧公司xAI。根據申報文件，該計畫投資規模最高可能達到1,190億美元。

馬斯克傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）4月透露，「馬斯克一直讓工程師在他的公司之間流動，我認為他想把這些公司變成一家大企業」。

Tesla 馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX IPO 特斯拉失寵

SpaceX上市後將火速納入那指 新規恐引爆950億美元科技股賣壓

SpaceX奪AI大單…新一波伺服器建置勢在必行 台鏈沾光

SpaceX加速IPO時程 力拚下月那斯達克掛牌

相關新聞

韓媒爆協商內幕！ 三星電子工會用台積電績效獎金比率逼資方妥協

三星電子罷工危機，在罷工原定生效前1小時達成初步協議，資方同意取消獎金上限，設備解決方案 （半導體 ）部門員工另設特別績效獎金制度，推估今年最高可望突破6億韓元 （約合新台幣1400萬元）。韓媒報導，工會在協商過程中以台積電績效獎金總額占營業利益的比率10%為談判籌碼之一。

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

SpaceX剛申請上市，這場IPO規模可能創紀錄；市場立即開始猜測，SpaceX是否可能與特斯拉（Tesla）合併。

不畏漲價 任天堂傳擬備貨2,000萬台Switch 2 較原展望多出20%

彭博引述知情人士報導，任天堂已要求合作夥伴和供應商，在截至明年3月的會計年度生產約2,000萬台Switch 2，較本月發布的銷售展望高出約20%。

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒！抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

南韓星巴克（Starbucks Korea）「坦克日」爭議所引發的杯葛浪潮，已擴及南韓教育圈，許多社群媒體的海外用戶本周也在陸續發布英文貼文，說明這起爭議，呼籲星巴克美國總部介入干預。

韓股上演「台式牛市」！散戶攜手ETF成撐盤主力

分析師表示，韓股近來的漲勢型態，日益類似台股過去的情況，三星電子與SK海力士（SK hynix）等晶片具備個股吸引散戶與指數型基金（ETF）資金買進，即便外資持續賣超，散戶大軍依然扮演撐盤要角，ETF領域也快速擴張，儼然就像「台式牛市」。

2009年AF447空難228死 法航與空巴遭判過失殺人

2009年一架從里約熱內盧飛巴黎的班機墜毀造成228人罹難，釀成法國航空史上最嚴重的空難，法國上訴法院今天推翻下級法院的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。