衝刺量子運算！美政府砸20億美元補助IBM等業者 帶旺相關類股

美國川普政府將斥資20億美元，入股九家量子運算業者，包括一家IBM新成立的合資公司，以確保美國在量子運算領域的領先地位，並因應中國大陸的挑戰，也彰顯量子運算已成為美國優先要務，激勵IBM穀價與量子運算類股21日大漲。

美國商務部表示，IBM將獲得10億美元，設立一家量子晶片生產業者。IBM表示，這家名為「Anderon」的新公司總部將設在紐約，成為美國首座專門製造量子晶片的設施，生產12吋晶圓，但未揭露政府的Anderon持股比率。IBM股價21日躍漲12.4%。

代工業者格芯（GlobalFoundries）將獲得3.75億美元，打造一座美國工廠，生產各種量子機械零組件，帶動股價大漲14.9%。正獲政府取得約1%股權的格芯表示，已成立新的「量子科技解決方案」事業，聚焦於擴大量子運算硬體的製造規模。

D-Wave、Atom運算公司、PsiQuantum、Quantinuum及Infleqtion將各獲得約1億美元，D-Wave表示將以這筆資金擴大量子系統規模，打造研發設施。Rigetti運算公司也將取得多達1億美元，Diraq則將獲得多達3,800萬美元，以克服阻礙系統開發的技術障礙。

川普政府將以晶片與科學法的補助提供資金，並且在每家量子業者各取得少數股權，成為華府以入股戰略產業，支撐供應鏈並與中國大陸相競爭的最新例證。商務部長盧特尼克表示，「這些戰略量子科技投資，將以我們的國內產業打造，創造上千個高薪美國工作，同時強化美國的量子能力」。

同時，川普政府也正在研擬一道量子運算相關的行政命令。

Mahoney資產管理公司執行長馬霍尼（Ken Mahoney）認為，這些投資顯示白宮正「認真對待量子」運算，投資IBM打造量子晶片廠，更是把言語轉化為行動。

Clark Street合夥公司資深副總裁薩希（VJ Sahi）也說，這些消息象徵美國政府「迄今」對商用量子的最大規模行動，相較於過去美國政府的投資都投入大學與國家實驗室的研究，最新投資能支持「多種最新量子系統、下一代晶片開發及更廣放的商業化努力」。