柯林研發擬強化AI導入 擴大亞利桑那與加州投資

美國半導體設備供應商科林研發執行長今天表示，正致力為半導體製造設備加入感測與人工智慧（AI）功能，以提升生產效率，同時也計劃在亞利桑那州及加州擴大投資。

路透報導，科林研發（Lam Research）為美光科技（Micron Technology）和台積電等晶片製造商供應設備。隨著AI晶片需求暴漲，帶動客戶採購更多機台，今年柯林研發的股價已上漲逾75%。

柯林研發執行長阿契爾（Tim Archer）表示，未來2年公司的策略重點是為設備增加更多感測器，進而產出數據，以利AI系統進行分析並及早偵測問題，協助客戶提高單片晶圓良率。

阿契爾在該公司於加州佛利蒙特（Fremont）總部舉辦創投競賽時發表上述談話。柯林研發在這場活動中向新創公司Lightfinder提供25萬美元投資。

Lightfinder是從麻省理工學院（Massachusetts Instituteof Technology）分拆出來的新創公司，其團隊成功將原本單獨運作的1個關鍵晶片檢測設備大幅縮小至可整合在機台內的體積與成本，因此不需要在晶片製造流程中額外增加步驟。

阿契爾指出：「自機台或晶圓蒐集的數據愈多，預測系統狀態模型就越能準確預測，並開始真正地反應系統問題。」

他也證實，柯林研發計劃在鳳凰城（Phoenix）地區增設新廠，以支援台積電等客戶，同時也規劃加碼投資加州總部，目前當地仍持續進行生產作業。

「鳳凰城商業報」（Phoenix Business Journal）去年12月曾披露，柯林研發斥資逾4500萬美元，在台積電鳳凰城廠房附近購置面積約1萬3750平方公尺的建物。

阿契爾說：「顯而易見，從客戶支援的角度來看，亞利桑那州是我們必須進駐的地方。我也認為大家很快就會看到我們在佛利蒙特地區有更多投資。」