不畏漲價 任天堂傳擬備貨2,000萬台Switch 2 較原展望多出20%

彭博引述知情人士報導，任天堂已要求合作夥伴和供應商，在截至明年3月的會計年度生產約2,000萬台Switch 2，較本月發布的銷售展望高出約20%。

知情人士表示，最新的生產計畫尚未定案，仍可能視需求調整。儘管如此，目前的生產排程顯示，任天堂對 Switch 2 藉由即將推出的強大遊戲陣容來帶動銷量深具信心。

任天堂在會計年度之初發布的預測向來保守、隨後也往往繳出超出預期的成績，這在日本企業中也相當普遍。就在一年前，任天堂原本預預上個年度Switch 2銷量為1,500萬台，最終實際銷量達到1,990萬台。就今年度而言，任天堂表示預計銷售1,650萬台Switch 2。

駐東京的產業分析師托托（Serkan Toto）說：「對任天堂而言，先低報數字、之後再超越，並沒有什麼壞處。剛結束的這個會計年度就是個很好的例子。」

備受矚目的Switch 2自去年6月上市以來，已創下新的銷售紀錄。任天堂近日宣布因應記憶體在內零組件成本上揚，將於 9 月將全球售價從原本的 450 美元調漲至 500 美元，在日本引發又一波搶購潮。

托托認為，任天堂有能力克服漲價和缺乏「超級瑪利歐」系列新作帶來的影響。他說：「消費者終究會習慣較高的價格，而任天堂也能透過搭售等創意方式來減輕衝擊。我的預測是 Switch 2 本會計年度銷量為 1,800 萬台，若最終實際數字高於此，我也不會感到意外。」