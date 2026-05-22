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銅價逼近歷史高點！AI需求升溫 硫磺供應拉警報 投機資金大舉進場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI需求升溫與中東硫磺供應風險夾擊，推升國際銅價逼近歷史高點。示意圖。法新社
AI需求升溫與中東硫磺供應風險夾擊，推升國際銅價逼近歷史高點。示意圖。法新社

投機資金大舉湧入銅市，加上AI需求升溫與中東供應風險擴大，推升國際銅價近期逼近歷史高點。

倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅合約周三收在每公噸13,655美元附近，較3月底低點反彈約20%。銅價5月13日曾一度觸及14,196美元，距離1月創下的盤中歷史新高紀錄僅一步之遙。

銅價上漲有兩大推力：首先是AI熱潮帶動資料中心建置，推升銅需求；其次是銅冶煉關鍵原料硫磺面臨供應風險。中東占全球硫磺出口大宗，伊朗戰事導致荷莫茲海峽運輸受阻，加上中國暫停硫磺出口、優先保障國內供應，市場擔心衝擊硫酸供應，進一步影響全球銅冶煉與供給。

此外，全球主要銅礦印尼格拉斯伯格（Grasberg）礦場，去年發生土石流事故後復工進度落後；巴拿馬大型銅礦則持續停工，也加劇供給的不確定性。

在供給風險與AI需求預期雙重影響下，投機資金大舉湧入。截至5月中，LME基金淨多頭部位達4萬口，較一個半月前增加近一倍。

銅價 AI 中東

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