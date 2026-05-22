三星電子勞資初步協議 近7萬工會成員將展開投票

韓國三星電子勞資雙方20日深夜達成初步薪酬協議，資方將新設半導體特別績效獎金。約7萬名工會成員今天下午將展開線上投票，投票將持續至5月27日。

法新社報導，全球人工智慧（AI）浪潮蓬勃發展，大幅提升三星電子（Samsung Electronics）的晶片業務。

不過，由於不滿薪酬及績效獎金方案，加上勞資談判屢屢破裂，三星電子工會近5萬名成員原本預計從21日起，展開長達18天的大罷工，引發韓國當局高度關注。

在韓國政府居中斡旋下，三星電子勞資雙方20日深夜達成初步協議，罷工就此暫緩。據協議，半導體業務的設備解決方案部門員工，今年績效獎金有望高達6億韓元。

三星勞資雙方律師均向法新社表示，原訂明天開始的投票，將提前至今天下午展開。據法新社取得的工會文件顯示，投票將持續至5月27日並採線上方式進行。

三星工會律師指出，有約7萬名成員具有投票資格，若投票率超過一半且多數投票者表示贊成，這份勞資協議將「自動獲得批准」。