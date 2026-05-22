快訊

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

至少等半年！傳馬家人採取法律動作⋯民團曝輔助、監護宣告聲請時機

聽新聞
0:00 / 0:00

三星電子勞資初步協議 近7萬工會成員將展開投票

中央社／ 首爾22日綜合外電報導

韓國三星電子勞資雙方20日深夜達成初步薪酬協議，資方將新設半導體特別績效獎金。約7萬名工會成員今天下午將展開線上投票，投票將持續至5月27日。

法新社報導，全球人工智慧（AI）浪潮蓬勃發展，大幅提升三星電子（Samsung Electronics）的晶片業務。

不過，由於不滿薪酬及績效獎金方案，加上勞資談判屢屢破裂，三星電子工會近5萬名成員原本預計從21日起，展開長達18天的大罷工，引發韓國當局高度關注。

在韓國政府居中斡旋下，三星電子勞資雙方20日深夜達成初步協議，罷工就此暫緩。據協議，半導體業務的設備解決方案部門員工，今年績效獎金有望高達6億韓元。

三星勞資雙方律師均向法新社表示，原訂明天開始的投票，將提前至今天下午展開。據法新社取得的工會文件顯示，投票將持續至5月27日並採線上方式進行。

三星工會律師指出，有約7萬名成員具有投票資格，若投票率超過一半且多數投票者表示贊成，這份勞資協議將「自動獲得批准」。

三星 三星電子 勞資

延伸閱讀

三星大罷工急煞車！勞資協議績效獎金曝光 這部門人均1200萬元

市場消化中東局勢與三星達成勞資協議 亞股多收高

三星勞資協議 再添變數 股東團體出面維護權益

三星電子罷工危機未解？股東團體稱勞資協議違法 揚言提禁制令

相關新聞

韓媒爆協商內幕！ 三星電子工會用台積電績效獎金比率逼資方妥協

三星電子罷工危機，在罷工原定生效前1小時達成初步協議，資方同意取消獎金上限，設備解決方案 （半導體 ）部門員工另設特別績效獎金制度，推估今年最高可望突破6億韓元 （約合新台幣1400萬元）。韓媒報導，工會在協商過程中以台積電績效獎金總額占營業利益的比率10%為談判籌碼之一。

不畏漲價 任天堂傳擬備貨2,000萬台Switch 2 較原展望多出20%

彭博引述知情人士報導，任天堂已要求合作夥伴和供應商，在截至明年3月的會計年度生產約2,000萬台Switch 2，較本月發布的銷售展望高出約20%。

銅價逼近歷史高點！AI需求升溫 硫磺供應拉警報 投機資金大舉進場

投機資金大舉湧入銅市，加上AI需求升溫與中東供應風險擴大，推升國際銅價近期逼近歷史高點。

AI題材擴散 聯發科三星漲幅近150%遠超台積電

亞洲市場最佳輝達（NVIDIA）概念股多年來非台積電（2330）莫屬，但其他AI概念股也嶄露鋒芒，聯發科（2454）表現更勝一籌。

AI晶片超級周期貢獻稅收！南韓傳規劃主權基金規模衝30兆韓元

韓媒引述未具名政府消息人士報導，南韓政府正計畫將晶片產業超級周期所帶來的超額稅收收入，部分用於注資預計於下半年推出的「韓式主權財富基金」。

SpaceX上市後將火速納入那指 新規恐引爆950億美元科技股賣壓

馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX正式申請IPO，加上OpenAI與Anthropic也陸續傳出上市動向，華爾街正面臨一波可能引發大規模資金重配的AI與太空科技IPO熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。