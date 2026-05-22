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國際能源總署警告：油市7至8月恐進入「紅色警戒區」

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

國際能源總署（IEA）執行長比羅爾（Fatih Birol）今天表示，隨著夏季燃料需求高峰來臨、中東缺乏新的石油輸出，以及庫存持續下降，全球油市可能在7月至8月進入「紅色警戒區」（red zone）。

路透社報導，比羅爾在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）演講時指出，這是針對伊朗戰爭引發的石油供應危機所提出的警告。

他說：「如果見不到情勢出現改善，我們可能會在7月或8月進入紅色警戒區。」

在能源基礎設施遭受攻擊，以及伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）下，中東地區每天有超過1400萬桶石油供應中斷，形成歷史上規模最大的石油供應危機。

比羅爾未具體說明「紅色警戒區」的明確定義，但他指出，在伊朗戰爭爆發前原本存在的石油市場供給過剩，加上IEA協調釋出的4億桶戰略儲油，以及商業庫存消耗，三者合計仍不足以化解當前的危機。

他強調：「最重要且唯一的解決之道，就是全面且無條件開放荷莫茲海峽。」

比羅爾表示，擁有32個成員國的IEA已協調啟動史上最大規模的戰略儲油釋放行動，目前以每天250萬至300萬桶速度流入市場。

路透社估算，首批4億桶儲油若依此速度釋出，到8月初將全部進入市場，時間點正好與比羅爾示警的「紅色警戒區」重疊。

他說，若有必要，IEA已準備協調進一步釋放更多戰略儲油。

比羅爾表示，中東石油生產與煉油產能要恢復至戰前水準將耗費相當長的時間，而且各國恢復速度不同。

他坦言，「我最擔心的是伊拉克」，表示由於石油收入減少，伊拉克財政受到重大打擊。此外，儲油容量不足迫使伊拉克關閉部分油田，而重新啟動油田通常相當複雜。

比羅爾指出，相較之下，像沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等擁有資金與先進技術，恢復速度可能較為順利。

布倫特原油期貨價格現約每桶108美元，雖然從伊朗戰爭期間高峰的126美元回落，但明顯仍高於戰爭爆發前的每桶70美元。

國際能源總署 伊朗 中東

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