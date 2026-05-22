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日本4月核心通膨降至1.4% 日府擬增預算抑能源價

中央社／ 東京22日綜合外電報導

根據今天公布的官方數據，日本4月核心消費者物價（Core CPI）年增率降至1.4%，首相高市早苗正考慮採取進一步措施，以減低中東戰爭帶來的成本壓力。

扣除波動較大的生鮮食品後，日本4月核心通膨年增率為1.4%，低於市場預期的1.7%；也低於3月年增1.8%。

由於日本政府上月啟動了緊急補貼計畫，加上車主的稅賦也減低，圈此4月汽油價格也下滑。

高市早苗（Sanae Takaichi）正加緊編列追加預算，以應對中東戰爭所引發的物價上漲與石油供應緊繃。

日本經濟高度仰賴進口石油，其中多數來自中東地區。根據官方昨天發布的數據，日本4月自中東進口的原油較去年同期大減67%，其他來自中東的能源及相關產品的進口量也明顯下降。

日本媒體報導，高市早苗預計下週將通過一項動支預備金5000億日圓方案，將以補貼方式來抵銷家庭電費及瓦斯費漲幅。

法新社報導，高市早苗並未透露追加預算的規模，僅表示正考慮在價格失控之前採取應對措施。

日本主要在野黨領袖則建議，追加預算金額可能須達3兆日圓。

日本 中東 高市早苗

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