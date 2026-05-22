AI晶片超級周期貢獻稅收！南韓傳規劃主權基金規模衝30兆韓元

韓媒引述未具名政府消息人士報導，南韓政府正計畫將晶片產業超級周期所帶來的超額稅收收入，部分用於注資預計於下半年推出的「韓式主權財富基金」。

原先的規畫是透過政府持有的國營企業股權，以及已收取用以抵繳遺產稅的股票，籌措20兆韓元作為初始資本。然而，政府現在決定，在此基礎上加碼現金注資，將該基金的種子資金規模一舉提升至接近30兆韓元（逾台幣6,000億元）。

針對相關報導，預算部隨後發布聲明表示，目前有關該主權財富基金的具體資金來源，以及投資目標等詳細計畫，尚未最終敲定。