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Meta全球裁8000人 工程、產品團隊衝擊深 這國最早收通知

世界日報／ 綜合21日電
Meta全球裁員8000人，新加坡辦公室員工是最早接獲通知函的一批；圖為加州洛杉磯的Meta Lab。(路透)
Meta全球裁員8000人，新加坡辦公室員工是最早接獲通知函的一批；圖為加州洛杉磯的Meta Lab。(路透)

Meta為加速AI轉型與推動組織扁平化，開始裁減全球約8000名人力，約占員工總數的10%，其中新加坡辦公室的員工是最早接獲通知函的一批。而Meta的工程（Engineering）與產品（Product）團隊被多家媒體形容為受影響較大的核心部門之一。知情人士稱，今年稍晚可能還會有後續裁員。

綜合彭博、路透、海峽時報（The Straits Times）報導，Meta共同創辦人兼執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）正全力推動將資源轉向雄心勃勃的人工智慧（AI）計畫。

報導指出，星國員工是在20日凌晨4時收到電子郵件通知。隨後，英國、美國及其他地區的員工也陸續在各自時區的20日清晨收到裁員通知。

Meta新加坡分公司並未回應受影響的具體員工人數，但根據前員工透露，這波在新加坡裁撤的職位達100多個。

中央社引述法新社報導，除了大砍10%人力，Meta上個月已宣布將取消6000人的招聘計畫，並將另外7000名員工轉調至AI相關職務。

據報導，Meta這次裁員，工程與產品團隊被多家媒體形容為受影響較大的核心部門之一；過去被視為科技業最穩固、金飯碗的技術工程師與產品開發人員，在這波針對組織架構「去肥增瘦」的調整中首當其衝。知情人士透露，且今年稍晚可能還會有後續裁員。

除了這兩大核心技術部門外，為了實現執行長查克柏格提倡的「組織扁平化（Flatter Structure）」，中間管理層（Managerial Roles） 也是本次精簡的重點對象；而負責維護平台安全的誠信（Integrity）與內容設計（Content design）等團隊，同樣受到了不小的波及。

查克柏格20日在發給員工的內部信中，感謝即將離職的同仁，並試圖安撫留下的員工。

根據美國媒體「財經內幕」（Business Insider）披露的信函內容，查克柏格寫道：「與曾經為我們使命和公司發展做出貢獻的夥伴道別，總是令人難過。我能感受箇中的沉重。」

查克柏格也表示，他預期公司今年不會有另一波全面性裁員，並坦承公司過去在與員工溝通上有不足之處。

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