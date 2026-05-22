Stellantis斥資600億歐元推五年計畫 拚明年現金流轉正

歐洲汽車製造商Stellantis周四宣布，將依據執行長菲洛薩（Antonio Filosa）擬定的全新五年策略計畫，投入600億歐元（約697億美元）重整全球事業，並在全球推出更多省油車款，目標是明年現金流由負轉正。

旗下涵蓋克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodge）和瑪莎拉蒂（Maserati）在內14個品牌的Stellantis 公布「FaSTLAne 2030」計畫，旨在加速成長並提升獲利。

Stellantis 周四股價收漲0.4%，今年迄今下跌30.6%。

Stellantis 表示，工業本業自由現金流可望逐步改善，從去年虧損45億歐元，到2028年轉正為30億歐元，並於2030年達到60億歐元。Stellantis 去年虧損223億歐元，主因是一筆220億歐元的重組費用，以及退出純電動車策略所付 出的代價。

Stellantis 目標是營收成長約23%，從去年的1,540億歐元增至2030年的1,900億歐元，並在同年實現調整後7%的營業利益率。

Stellantis 計劃在2030年前推出逾60款新車，並大幅改款現有50款車型，涵蓋旗下所有品牌和動力系統，其中包括29款純電動車、15款插電混合動力或增程式電動車、24款油電混合動力車，以及39款傳統內燃機和輕度混合動力車。

為使北美營收提升25%並改善獲利率，Stellantis 將推出11款全新車型，包括七款售價低於4萬美元、兩款低於3萬美元的車型。在品牌和產品方面，Stellantis 計劃投入360億歐元（約417億美元），其中60%集中於北美市場。

Stellantis 表示，將把品牌和產品投資的70%集中於規模最大、獲利潛力最高的四個全球品牌：Jeep、Ram、標緻（Peugeot）和飛雅特（FIAT）。

此外，Stellantis 也將強化五個區域品牌的「品牌辨識度」：克萊斯勒、道奇、雪鐵龍（Citroën）、歐寶（Opel）和愛快羅密歐（Alfa Romeo）。至於瑪莎拉蒂豪華品牌，該公司將在12月發布兩款電動車的發展計畫。

依照計畫，Stellantis 旗下14個品牌均不會被裁撤，但旗下歐洲品牌DS和蘭吉雅（Lancia）的事業將分別併入雪鐵龍和飛雅特。

上任一年的執行長菲洛薩說：「FaSTLAne 2030是全公司上下數月嚴謹規劃的成果，旨在推動長期的獲利成長。」前任執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）因獲利能力持續惡化而於2024年12月辭職。

Stellantis 計劃在未來五年把研發和資本支出的40%、逾240億歐元（約278億美元）投入全球平台、動力系統和新技術。

Stellantis 也計劃在車輛中深度整合AI，包括中央運算和軟體、車艙系統，以及自動駕駛功能。這三項技術分別命名為Brain、SmartCockpit和AutoDrive，預計明年推出，到2030年約三分之一的車款將配備其中至少一項。

Stellantis 將擴大和大陸國有車廠東風汽車的合作，在大陸和其他地區生產標緻和Jeep車款，並以法國雷恩（Rennes）廠為基地，成立一個歐洲合資公司。

Stellantis 在歐洲正面臨大陸電動車廠的激烈競爭。Stellantis 本月宣布旗下位於馬德里比亞韋爾德（Villaverde）的工廠將生產大陸零跑科技（Leapmotor Technology）的電動車，供應歐洲和全球市場。

Stellantis周四表示，將與零跑科技在採購和供應商資源上攜手合作，提升成本競爭力，包括共用位於西班牙馬德里和薩拉哥薩（Zaragoza）廠的產能，以因應即將實施的歐洲在地生產規定。

在美國市場，Stellantis 將和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）在產品和技術上合作。Stellantis 也宣布與多家公司建立策略夥伴關係，以強化自身能力並加速車輛開發，合作對象包括Applied Intuition、高通（Qualcomm）、Wayve、輝達、Uber、Mistral AI和寧德時代（CATL）。