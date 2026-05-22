SpaceX星艦V3首航發射前喊卡 最快22日再試

美國太空探索科技公司（SpaceX）原定今天在德州展開「星艦V3」首次試飛，卻在發射前倒數階段因發射塔機械臂問題緊急喊卡，最快明天再次挑戰升空。

路透社報導，SpaceX今天在升空前的倒數計時期間，就曾多次因燃料溫度和壓力讀數而暫停，最後在原定發射前幾秒宣布取消。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X上表示，發射塔其中一個巨型機械臂上的液壓插銷未能按原設計收回，「如果今晚能修復，明天美國中部時間凌晨5時30分（台灣時間22日晚間6時30分）將再次嘗試升空」。

這枚無人駕駛的「星艦V3」（Starship V3）火箭已獲數十項升級，專為快速發射星鏈（Starlink）衛星及執行美國國家航空暨太空總署（NASA）的登月任務所設計。

這次試飛不僅是對技術的關鍵測試，更可能在SpaceX即將展開史上最大規模公開募股（IPO）前，影響投資人的信心。馬斯克目標將公司的首次公開募股估值推升至1.75兆美元（約新台幣55.3兆元）。

SpaceX已投入超過150億美元（約新台幣4740億元）開發這款可完全重複使用的星艦，有望達成馬斯克希望降低發射成本、擴大星鏈衛星業務及深空探索等多項目標。