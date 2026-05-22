抵押品不限房地產！日本銀行推新型融資 新創可憑技術與成長潛力借貸

日本三大銀行與地方金融機構將配合周一生效的新法，推出以企業技術與成長潛力等無形資產為擔保的新型貸款，協助新創企業融資。

新法允許企業以營業知識、客戶基礎與未來現金流等「企業價值」作為擔保向銀行借貸。抵押品不再限於不動產或經營者個人保證。相關權利將登錄於企業資料；若貸款違約，銀行可透過出售企業回收資金。

瑞穗銀行本月將率先對名古屋居酒屋連鎖業者Bloom Dining Service提供此類貸款，理由是看好其在名古屋年輕客群間的擴張潛力。三井住友銀行正培訓行員處理企業價值擔保權，三菱UFJ銀行與地方銀行也計劃跟進推出類似融資。