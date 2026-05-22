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台積電ADR隨費半連二日上漲 聯電ADR大漲
台積電ADR周四上漲1.4%，收在407.15美元，連二日上漲，較台北交易溢價15.4%。
美國股市震盪後小幅收高，中東和平談判傳出進展，油價回落，道瓊工業指數收創歷史新高，但輝達財報效應迅速消退，科技股表現分歧。
道瓊工業指數上漲276.31點，漲幅0.6%，報50,285.66點，2月10日以來再創收盤新高；標普500指數漲12.75點，漲幅0.2%，報7,445.72點；那斯達克指數漲22.74點，漲幅0.1%，報26,293.10點。
費城半導體指數收漲1.3%。格芯（GlobalFoundries）大漲14.9%，格芯獲得政府贊助，這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。
台積電ADR上漲1.4%。輝達（NVIDIA）第2季營收預測優於市場預期，並宣布800億美元庫藏股，周四仍下跌1.8%，部分投資人選擇獲利了結。市場也開始質疑，在競爭加劇和價位偏高疑慮之下，輝達的爆發式成長能否持續。
台灣加權股價指數周四大漲1,347.39點，收在41368.21點。台積電（2330）漲2.1%收在2,230元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 2,573.76 +1.38 2,230.00 +15.42
日月光 ASX 515.83 +3.00 510.00 +1.14
聯電 UMC 116.00 +4.50 116.00 0.00
中華電 CHT 138.50 -0.36 137.50 +0.73
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