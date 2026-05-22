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台積電ADR隨費半連二日上漲 聯電ADR大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周四上漲1.4%，收在407.15美元，連二日上漲，較台北交易溢價15.4%。

美國股市震盪後小幅收高，中東和平談判傳出進展，油價回落，道瓊工業指數收創歷史新高，但輝達財報效應迅速消退，科技股表現分歧。

道瓊工業指數上漲276.31點，漲幅0.6%，報50,285.66點，2月10日以來再創收盤新高；標普500指數漲12.75點，漲幅0.2%，報7,445.72點；那斯達克指數漲22.74點，漲幅0.1%，報26,293.10點。

費城半導體指數收漲1.3%。格芯（GlobalFoundries）大漲14.9%，格芯獲得政府贊助，這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。

台積電ADR上漲1.4%。輝達（NVIDIA）第2季營收預測優於市場預期，並宣布800億美元庫藏股，周四仍下跌1.8%，部分投資人選擇獲利了結。市場也開始質疑，在競爭加劇和價位偏高疑慮之下，輝達的爆發式成長能否持續。

台灣加權股價指數周四大漲1,347.39點，收在41368.21點。台積電（2330）漲2.1%收在2,230元。

個股　　　ADR代碼　ADR收盤（換算後）　漲跌幅（%）　台北上市股票收盤價　溢價率（%）

台積電　　TSM　　　2,573.76　　　　　　　+1.38　　　　　2,230.00　　　　　　+15.42

日月光　　ASX　　　　515.83　　　　　　　+3.00　　　　　　510.00　　　　　　　+1.14

聯電　　　UMC　　　　116.00　　　　　　　+4.50　　　　　　116.00　　　　　　　　0.00

中華電　　CHT　　　　138.50　　　　　　　-0.36　　　　　　137.50　　　　　　　+0.73

台積電ADR 台積電 道瓊工業指數

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