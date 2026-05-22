SpaceX下月掛牌 馬斯克變身首位兆美元富豪

全球首富馬斯克旗下的SpaceX已申請首次公開發行股票（ＩＰＯ），有望締造史上最大ＩＰＯ案紀錄，老闆馬斯克也幾乎篤定能成為全球首位身價突破一兆美元的「兆美元富豪」。

SpaceX宣布，將以股票代號「ＳＰＣＸ」在那斯達克交易所上市，預定最快六月四日展開正式的投資人說明會，最快六月十一日決定上市價，六月十二日掛牌。

知情人士透露，SpaceX計畫最高籌得七五○億美元資金，使估值超過兩兆美元，若成真，將刷新全球ＩＰＯ紀錄，並讓馬斯克的身價暴衝至驚人的一點一兆美元（約新台幣卅四點七兆元）。

即便SpaceX估值最後只達一點七五兆美元，若結合馬斯克持有價值二九二○億美元的特斯拉股票、以及在其他公司的持股，淨值仍將跨越一兆美元這個前所未見的門檻。申報文件顯示，馬斯克目前持有SpaceX達百分之十二點三的Ａ股與百分之九十三點六的Ｂ股，共掌握百分之八十五點一的投票權，Ｂ股每股擁有十票表決權，ＩＰＯ完成後，馬斯克仍將持續控制SpaceX。

特別的是，申報文件也揭露馬斯克在SpaceX的薪酬除了和市值目標掛鉤，也和殖民火星與打造太空資料中心綁在一起。

申報文件也揭露SpaceX的財務狀況，上季營收年增百分之十七到四十六點九億美元，淨損卻年比擴大七倍多到四十二點八億美元，去年全年營收則為一八七億美元，高於前年的一四○億美元。

其中，「星鏈」是獲利與成長的關鍵引擎。由星鏈帶動的聯網業務部門去年營收增長近百分之五十至一一四億美元，營業利益大增百分之一二○到四十四億美元。

太空部門去年營收四十億美元，營業損失六點五七億美元；ＡＩ部門去年營收僅卅二億美元，營損六十四億美元。