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華許6月首秀 估按兵不動

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

聯準會（Fed）候任主席華許（Kevin Warsh）將於22日宣誓就職，並在6月首度主持利率決策會議。摩根資產管理公司認為，儘管美國總統川普不斷呼籲降息，華許6月可能支持按兵不動，將先與同僚建立共識，上任之初先「求穩」。

川普先前已表示，期待華許在短期內推動寬鬆貨幣政策。摩根資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）20日接受彭博電視訪問指出，華許6月可能投票支持維持利率不變，投票結果很可能一致支持按兵不動。

凱利認為，Fed主席的職責之一，就是努力在委員會內部凝聚共識，若一上任就在降息問題與所有同僚意見相左，未來幾年將很難建立或凝聚共識。

Fed下次決策會議預定6月16日至17日舉行，市場預期，將維持利率區間於3.5%至3.75%不變。

凱利說，華許顯然給了川普「他可能願意降息」的印象，「問題在於，他現在如何平衡這一點」。

華許 降息 Fed

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