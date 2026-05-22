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Fed鷹派壯大 掀升息聲浪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）20日公布的4月決策會議紀錄顯示，鷹派陣營更加壯大。路透
聯準會（Fed）20日公布的4月決策會議紀錄顯示，鷹派陣營更加壯大。路透

聯準會（Fed）20日公布的4月決策會議紀錄顯示，鷹派陣營更加壯大，不僅對未來降息的支持減弱，更有「多位」官員主張應該釋出下一步可能升息的訊號。

摩根大通（小摩）執行長戴蒙示警，未來利率可能會比目前水準高出許多；高盛也認為，美國公債殖利率目前難以下跌。

Fed會議紀錄顯示，決策官員「普遍判斷」需要維持政策利率不變的時間，可能比原先預期還要更久。

多數官員認為，若通膨率持續高於2%目標，「稍微緊縮政策可能適當」，「為因應這個可能性，多位與會者暗示更傾向移除會後決策聲明暗示寬鬆傾向的措辭」，暗示在4月決策投下異議票的三位地區聯準銀行總裁，至少擁有多位今年不具決策投票權的官員支持。

會議紀錄顯示，決策官員立場進一步偏向鷹派的主因，是美伊戰爭加劇通膨壓力，推升能源價格，加重更廣泛的商品與服務領域成本壓力。有好幾位官員提到，強勁的通膨率近期可能開始影響薪資。此外，「好幾位」與會者認為，若明確跡象顯示通膨回落已重回正軌，或勞動市場出現進一步疲軟的可信跡象，降息應屬合適，人數少於3月的「多位」。

戴蒙20日接受彭博電視台訪問時說，「利率可能會比現在高得多。我們可能已經從儲蓄過剩，轉變為儲蓄不足的時代」，「我們不知道市場何時會對此感到過度恐慌，也不知道通膨何時會讓人不想再持有長天期債券。但這一天終究會來」。

高盛策略師馬歇爾（William Marshall）指出，即使美國30年期公債殖利率已升破5%，長天期美債仍不夠便宜，不足以支撐持續性反彈。在這波油價震撼期間，美債作為投資組合避險工具的效果已大不如前，這也支持期限溢價走高的論點。

Fed 高盛 降息

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