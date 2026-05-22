新興亞洲 分析師看空

伊朗戰爭讓新興亞洲市場壓力倍增，印度、印尼、菲律賓的貨幣與公債價格，來到過去認為不大可能的低水位。有些分析師極度看空，預料這三國幣值恐續貶，債券也會承壓，央行面臨升息壓力。

印度盧比、印尼盾、菲律賓披索在新興市場貨幣中表現殿後，開戰以來貶值5%-6.5%。眼看衝突持續，一些分析師開始推測更空頭情境，安本資產管理（Aberdeen）等認為，印度盧比可能貶至100兌1美元。梅隆銀行（BNY）預估，印尼盾可能跌至18,000兌1美元。Gamma資產管理公司預料，菲國披索可能摔至65兌1美元。

油價大漲超過40%，讓亞洲備受衝擊，其中印度、印尼、菲律賓向來仰賴外來資本彌補經常帳赤字，因此受創最重。美債殖利率攀升，進一步削弱新興市場資產吸引力。因此縱使戰爭對經濟衝擊甚大，央行仍被迫緊縮政策。印尼已出手捍衛幣值，央行本周意外升息兩碼，並承諾要加強干預匯市。