美伊談判生變 油價黑翻紅

路透21日報導，消息人士透露，伊朗最高領袖穆吉塔巴尼已下令，該國濃縮鈾不得運往國外。由於這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

國際油價應聲翻紅，從一度跌逾1%到一度大漲將近4%，西德州重返100美元之上，布蘭特約在108美元。

美伊談判走走停停

最新消息指出，伊朗高層的共識是，濃縮鈾儲備不應運出伊朗，否則會使該國未來更容易受到美國和以色列的襲擊。伊朗國內普遍懷疑，停火只是華盛頓為在重啟空襲前營造安全假象採取的戰術欺騙。

美國總統川普20日告訴媒體，與伊朗的談判已進入最後階段。伊朗也表示，美國提出的最新方案已在一定程度上縮小交戰方之間的分歧。

伊朗半官方媒體ISNA 21日稍早報導稱，德黑蘭正準備回應美國提出的一份文本，表示該文本「在一定程度上縮小了分歧」；「要進一步縮小分歧，就需要華盛頓方面終結戰爭的衝動。」

伊朗外交部另外表示，雙方此番信息交換，是以伊朗數周前提出的一份14點文本為基礎。該方案實質上提出一項短期協議，即伊朗重新開放荷莫茲海峽，美國則解除對伊朗港口封鎖，隨後交戰方再就德黑蘭核計畫展開更深入談判。

川普曾多次樂觀表示，可望與伊朗達成協議，並迅速終結戰爭，但華府與德黑蘭之間的緊張局勢卻反反覆覆。

川普為促成停火而暫停對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），迄今已經六周，但為結束戰爭的談判仍進展有限。川普20日告訴記者：「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。我們且看情勢如何發展。要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但希望這不會發生。」