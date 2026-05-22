史上最大IPO案來了 馬斯克將躍首位「兆美元富豪」

全球首富、特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX已申請股票IPO，有望締造史上最大IPO案紀錄，馬斯克也幾乎篤定能成為全球首位身價突破1兆美元的「兆美元富豪」。

特斯拉IPO申報文件並揭露馬斯克在SpaceX的薪酬除了和市值目標掛鉤，也跟殖民火星與打造太空資料中心綁在一起。

SpaceX董事會元月授予馬斯克10億股績效連動限制型B股，分15批解禁，若要全數獲得，SpaceX市值須達7.5兆美元，並在火星建立至少100萬人定居的永久人類殖民地，還要完成建置地球之外資料中心，年運算能力須達100兆瓩（Terawatt）。

SpaceX將以股票代號「SPCX」在那斯達克交易所上市，預定最快6月4日展開正式的投資人說明會，最快6月11日決定上市價，6月12日掛牌。

知情人士透露，SpaceX計劃最高籌得750億美元資金，使估值超過2兆美元，若成真，將刷新全球IPO紀錄，並讓馬斯克的身價暴衝至驚人的1.1兆美元。

即便SpaceX估值最後只達1.75兆美元，若結合馬斯克持有價值2,920億美元的特斯拉股票、及在其他公司的持股，淨值仍將跨越1兆美元這個前所未見的門檻。

申報文件顯示，馬斯克目前持有SpaceX達12.3%的A股與93.6%的B股，共掌握85.1%的投票權，B股每股擁有10票表決權，IPO完成後，馬斯克仍將持續控制SpaceX。

申報文件也揭露SpaceX的財務狀況，上季營收年增17%到46.9億美元，淨損卻年比擴大七倍多到42.8億美元，去年全年營收則為187億美元，高於前年的140億美元。

其中，衛星網路業務星鏈（Starlink）是獲利與成長的關鍵引擎。由Starlink帶動的聯網業務部門去年營收增長近50%至114億美元，營業利益大增120%到44億美元。

太空部門去年營收40億美元，營業損失6.57億美元；AI部門去年營收僅32億美元，營損64億美元。