三星勞資協議 再添變數 股東團體出面維護權益

三星電子勞資協議再生變數，有股東團體主張，公司管理層與工會達成的暫定薪資協議「違法」，若工會會員表決通過，將申請禁制令阻止協議生效。

一旦三星大罷工，記憶體市場供給將現嚴重缺口，引爆新一波追價搶貨潮，台廠中，南亞科、華邦具備產能與現貨優勢，將成為大贏家；通路商擎亞、至上因仰賴三星供貨，隨三星產出銳減，短線承壓。

三星工會20日宣布決定暫緩罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。不過，三星股東團體在三星會長李在鎔的住家附近舉行集會，宣稱三星的暫時勞資協議，有部分可能違反商業法。該團體在聲明稿中寫道：「（協議）提撥12%的稅前營業利益不合法，未經股東大會決議許可，沒有法律效力」。這形同用掉可用來發放股息的資金或未來投資的款項，若通過或執行協議，三星董事會恐有法律責任，而且公司董事也可能遭控違反受託義務。

三星勞資雙方去年底以來，持續針對AI相關半導體業務績效獎金制度僵持不下。據暫時協議，三星同意提撥10.5%的獲利做為獎金，以股票形式發放，並再撥1.5%獲利做為現金獎勵。這套獎金方案仍需工會成員批准，但只要獲利目標都有達成，這套方案將可沿用十年。

彭博資訊根據勞資談判結果推估，三星今年將撥出約40兆韓元（266億美元），給晶片部門員工做為獎金。三星半導體部門員工總數為7.8萬人，平均每人可得5.13億韓元。

三星工會先前計劃發動近4.8萬人、為期18天的罷工行動，後來決定暫緩，如今可能生變。