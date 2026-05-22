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沃爾瑪財測 不如預期

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國零售巨人沃爾瑪Walmart）上季同店銷售略優於預期，且維持全年營收與獲利目標不變，但對本季財測不如預期，並警告汽油漲價已侵蝕購買力，迫使精打細算的購物者更加勒緊褲帶。

這家世界規模最大零售商21日公布，在止於5月1日的年度第1季，剔除燃料的美國同店銷售成長4.1%，略高於分析師預估的3.8%。

然而，沃爾瑪預測，第2季淨銷售額料將成長4%至5%，增幅略低於分析師估計的5.09%；調整後每股盈餘可達72至74美分，也不如分析師預期的每股75美分，股價在21日紐約早盤一度暴跌6%，寫一年多來最大跌幅。截至20日收盤，今年來沃爾瑪股價漲17%。

財務長雷尼表示，高所得消費者支出信心十足，低收入消費者則傾向量入為出，試圖因應財務壓力。

受伊朗戰爭影響，美國汽油平均價格均已漲破每加侖4.5美元，通膨呈現三年來最大增幅，5月消費者信心更降到歷史新低。

在這種情況下，沃爾瑪努力壓低生鮮食品與日常必需品售價。

目前為止，沃爾瑪大致上不受消費者支出減弱打擊。但是沃爾瑪表示，燃料成本已導致營業利益增幅因此折損約250個基點，目前該公司自行吸收訂單履行業務增加的相關成本，以維持低價格。

沃爾瑪說：「消費者告訴我們，他們感受到一些壓力。但銷售持續強勁，我們的市占率成長也是歷來數一數二的強。」

沃爾瑪對全年財測倒維持不變，仍是淨營收估成長3.5%至4.5%、調整後每股盈餘2.75美元至2.85美元，顯示沃爾瑪策略基本上奏效：藉聚焦售價低、出貨快和品項多，在各所得客層市占全面擴增。

沃爾瑪因規模大且門市遍布全美各地和其他市場，財務表現被視為美國經濟的晴雨表。

沃爾瑪 Walmart 巨人

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