俄黃金儲備探四年新低

方興未艾的AI經濟靠先進晶片運作，先進晶片則依賴卡達的氦氣、以色列的溴氣以及LNG運輸船，但這些商品都只能通過波斯灣一個僅21英里寬的出口。由於美伊戰爭乃至中東衝突不斷升級，導致油價飆升，對科技業至關重要的供應鏈也受到嚴重阻礙。這是否會拖累AI經濟發展蒙上烏雲？

2026-05-22 06:00