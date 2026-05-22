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俄黃金儲備探四年新低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

俄羅斯央行今年持續賣出黃金，截至4月底的黃金儲備水位，目前已降至俄羅斯入侵烏克蘭以來最低水準；估計可能籌得超過40億美元。

據俄羅斯央行公布數據，今年前四個月，黃金儲備大減90萬英兩至7,390萬英兩。

這是2022年2月以來的最低點，當時俄國總統普丁派兵攻進烏克蘭。

黃金價格今年創歷史新高，首四個月平均價格大約每英兩4,800美元。如果俄羅斯央行以市場價格售出，可以變現約43億美元。

俄羅斯央行一度是全球最大的黃金主權買家，本國生產的黃金幾乎全數買進，直到2020年初才停止。

兩年後，俄羅斯因受到制裁，黃金無法出口，俄羅斯央行矢言恢復購買，以幫助吸收部分供給。然而，該行一直沒有重新大規模買進本國黃金。

去年俄羅斯央行就開始降低黃金儲備部位。那時能源營收疲弱導致預算不足，財政部為協助彌補財政缺口，賣掉國家福利基金所持有的黃金和外幣。

基於所謂的鏡像反映機制，俄羅斯央行進行相對應的操作，抵銷政府交易對盧布與金融體系的衝擊。

俄羅斯 俄國 央行

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