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貝佐斯：收入後50%族群應免稅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

全球第四大富豪、亞馬遜Amazon）創辦人貝佐斯20日接受CNBC訪問時表示，美國收入後50%的族群，應該不必繳稅。

他說，「美國前1%納稅人所繳納的稅款，占40%的稅收，而後50%繳納的僅占3%，我覺得應該要是零才對」，「零具有非常強大的意涵」。

受訪時他不斷抨擊對收入較低的勞工課稅，並以一名生活在紐約皇后區、年收7.5萬美元的護理師為例。他說，美國經濟在2026年已兩極化，「一些人日子過得十分滋潤，但也有一群人正在苦苦掙扎。」「有些人提到，何不讓稅制更先進，那麼我們何不讓皇后區的護理師不必繳稅。」

他質疑：「為什麼一名皇后區年收7.5萬美元的護理師，每月繳納的稅款超過1,000美元，這1,000美元可用於協助支應房租、生鮮食品雜貨、或任何支出。」

貝佐斯也肯定紐約市的「第二居所稅」計畫，儘管他本人也在紐約擁有住所，可能適用該稅。但他直批市長曼達尼刻意點名特定富豪的政治手法，指他是因不知如何解決問題，才刻意塑造出「惡棍」、將責任推給對方。

曼達尼與紐約州長霍楚日前共同宣布，將對紐約市價值逾500萬美元的非主要住所課稅，預計每年可為市府帶來約5億美元收入，以彌補預算缺口。但曼達尼在拍攝相關影片時，直接點名避險基金大亨葛里芬在紐約的住所。

貝佐斯 亞馬遜 Amazon

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