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歐5月綜合 PMI 連二月萎縮 降至47.5 二年半低點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI），從4月的48.8降至47.5，連二月低於50榮枯分界線。 （彭博資訊）
歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI），從4月的48.8降至47.5，連二月低於50榮枯分界線。 （彭博資訊）

歐元區商業活動以兩年半來最快速度萎縮，令市場更加擔心伊朗戰爭及其導致的能源成本飆升，正對該區經濟造成嚴重打擊。

標普全球21日公布，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI），從4月的48.8降至47.5，連續第二個月低於50榮枯分界線，且是2023年10月以來最低，彭博資訊預期該指數與上月持平。其中製造業再次受益於提前累積庫存而成長，製造業PMI為51.4，服務業指數從4月的47.6降至46.4，不如市場預期。與此同時，價格壓力持續增加，投入成本和商品及服務價格均以三年多來最快的速度上升。

在歐元區主要國家中，法國5月綜合PMI以五年半來最快速度萎縮，從4月的47.6降至43.5，連續第五個月低於50，也遠不如彭博資訊預期的略有上升，製造業和服務業指數同步下降，企業稱伊朗戰爭推高了燃料和能源成本，並引發了更普遍的「經濟焦慮」。德國綜合PMI雖見上升，從4月的48.4小幅升至48.6，但已連續第二個月不到50。

標普全球市場財智首席企業經濟學家威廉森表示，5月PMI初值數據顯示，歐元區經濟正受到中東戰爭日益嚴重的衝擊。調查數據表明，歐元區經濟第2季可能將萎縮0.2%，未來幾個月通膨率可能接近4%。

首席經濟學家海斯（Joe Hayes）表示，這些數字「十分糟糕」，「令人擔憂的是，經濟整體價格水準全面上漲，會增加需求進一步萎縮的風險。」

同日歐盟執委會表示，受伊朗戰爭引發的能源成本飆升衝擊，歐元區經濟成長將明顯放緩，同時通膨將寫2023年以來最快增速，預估今年經濟將成長0.9%，明顯低於去年的1.4%，也較去年11月的預測下調0.3個百分點。至於2027年，執委會也將成長預期下調至1.2%。

通膨方面，預計歐元區2026年平均通膨率將達到3%，遠高於先前預測的1.9%，也顯著高於歐洲央行（ECB）2%的目標；預計到明年將回落至2.3%，但顯然仍超標。

布魯塞爾官員警告稱，在另一種假設伊朗危機導致局勢長期動盪的情景下，通膨將難以回落，經濟也無法在2027年反彈。  

ECB管理委員會成員芮恩（Olli Rehn）告訴路透 ，鑒於通膨率突破2%，央行可能不得不收緊貨幣政策，以維護信譽。

歐元區 彭博 標普

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