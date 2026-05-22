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AI 榮景 帶旺韓、日、馬出口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最新數據顯示，儘管通膨升溫疑慮加深，在AI需求帶動下，從日韓到星馬的出口皆交出亮眼成績。（法新社）
最新數據顯示，儘管通膨升溫疑慮加深，在AI需求帶動下，從日韓到星馬的出口皆交出亮眼成績。（法新社）

最新數據顯示，受惠於人工智慧（AI）榮景，日本4月出口成長14.8%，南韓5月中上旬出口激增52.6%，加上稍早公布的新加坡4月非石油出口勁揚24.5%，馬來西亞4月出口更創新高，可見儘管中東局勢導致油價走高、通膨升溫疑慮加深，外部需求仍有韌性。

美伊戰爭對日韓等高度依賴中東進口石油的亞洲國家，衝擊尤為嚴峻，但日本財務省21日公布，4月出口成長14.8%，且連續三個月出現順差，反映能源進口大幅下滑，出口持續強勁，受惠於AI相關產品需求旺盛，晶片出口大增44%。以出口目的地來看，對歐洲出口成長26.9%，對中國大陸成長15.5%，對美國則成長9.5%。

4月未經季調貿易順差為3,019億日圓（約19億美元），分析師原本預測逆差445億日圓，其中進口額僅增9.7%，主要是原油進口量年減64%，進口能源總值下滑50%。

南韓海關同日公布的數據也顯示，經工作天調整後，南韓本月1至20日出口年增52.6%，高於4月前20天的49.4%。未經調整的數據顯示，出口成長64.8%，進口增加29.3%，貿易順差達110億美元。

半導體仍是南韓成長主力，晶片出口大增202.1%，電腦相關產品出口年增305.5%，反映AI相關投資持續熱絡。石油製品出口因油價走高帶動出口金額上升，也有貢獻；汽車和家電出口表現則相對疲弱。

此外，本周稍早新加坡公布，上月電子產品出口大增66.7%，帶動非石油出口年增24.5%，創14年來最大增幅。馬來西亞4月出口年增36.9%，增速為近四年來最快，且遠優於預期的9%，科技出貨量大增，電子電機產品出口增至70.4億美元，創史上單月新高。

最新數據說明，貿易可望持續為這些亞洲國家的經濟提供支撐，不過美銀證券資深日本經濟學家工藤嵩泰說：「中東局勢對經濟的影響，在4月數據中究竟反映了多少，目前仍難以全面評估，所以我不認為今天的數據能給決策者帶來多大的安慰。至少在6月之前，對經濟下行風險的疑慮不太可能消散。」

中東 馬來西亞 新加坡

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