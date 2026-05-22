存不到頭期款也能買房！ 英國夫妻靠新型態「紀錄型房貸」成功置產

英國一對年輕夫妻在存款僅剩約600英鎊（約新台幣2.5萬元）時，仍成功買下人生第一間房，打破「一定要存到頭期款才能買房」的傳統門檻，勵志故事引發網友討論。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自英國龐蒂佛克特（Pontefract）的薩芙倫（Saffron）與丈夫搬離家人住所後，選擇先租屋過渡，沒想到一租就是一年半。雖然兩人很想買房，但現實很快就給了他們重擊，因為房租、水電、生活開銷，他們的存錢速度幾乎是停滯不前。

薩芙倫說，對兩人來講最難的不是收入不足，而是「錢一存下來就會消失」。幸好他們接觸到一種新型態的房貸，這種房貸稱為「紀錄追蹤房貸」，是透過租金支付紀錄評估還款能力，所以即使夫妻倆沒有頭期款，也能申請房貸買房。

薩芙倫和丈夫用此新型態房貸，成功買下價值15萬6,000英鎊（約新台幣660萬元）的房子，並開始翻修。薩芙倫開心地說，自從有了房子，她覺得既安全又自由，不再像租屋時要擔心下一次簽約順不順利。

不過專家也提醒，雖然新貸款方案降低了買房門檻，房客仍需審慎評估，確保自己能夠負擔房貸與利息。