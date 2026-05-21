快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

德國外資降溫仍優於歐盟國家 台灣為半導體關鍵夥伴

中央社／ 柏林21日專電

德國聯邦外貿與投資署今天發布2025年外國直接投資報告，去年外商投資案減少9.3%，但降幅低於歐盟平均。官方表示，在全球供應鏈重組與地緣政治不確定性下，德國仍具投資吸引力，其中台灣更被視為德國半導體供應鏈成功布局關鍵夥伴。

德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署（GTAI）今天在柏林舉行「2025年外國企業在德國投資報告」發布會。報告指出，2025年德國共有1564個外國直接投資（FDI）與擴建投資落地，雖與往年相比減少9.3%，但遠優於歐盟平均18.1%降幅。

該署投資促進部部長哈蒂格（Achim Hartig）在發布會表示，目前全球投資人面臨美國貿易政策調整、美中競爭與地緣政治不確定性，正重新思考全球布局，德國政治與法律環境穩定，且具市場規模及創新能力，仍受國際投資人重視。

哈蒂格說明，德國招商重點包括半導體、再生能源、電動車、數位化、未來科技與醫療健康產業，而當前近20%的外商對德投資在製造與研發領域，顯示德國仍被視為具技術與工業基礎的國家。

根據報告，去年中國以228項投資案超越美國的206件，成為德國最大外資來源國；值得注意的是，印度首次進入德國前十大外資來源國，共有43項投資案。德國聯邦外貿與投資署認為，這顯示全球供應鏈與投資方向正在重新調整，德國也希望在重整中降低對單一市場的依賴。

台灣投資部分，哈蒂格回覆中央社詢問表示，台灣是德國半導體產業舉足輕重的合作夥伴，台灣的參與是德國是否能成功建立本土半導體價值鏈的關鍵。2025年台積電在慕尼黑成立晶片設計中心，即是外資在德半導體投資的指標性項目。

除了台積電慕尼黑晶片設計中心，根據報告，去年共有8項來自台灣的投資案，多集中在電子與自動化領域。

談及外商在德投資挑戰，哈蒂格坦言，目前投資人最常抱怨的問題仍是「速度」。他表示，德國需要改善行政程序與審批效率，目前聯邦與各邦政府正積極推動行政數位化，希望能降低外商投資障礙。

哈蒂格強調，若有強烈且明確政治意志，德國仍有能力快速完成大型投資案審批，台積電德勒斯登廠與特斯拉布蘭登堡設廠案，皆屬此例。

此外，哈蒂格也指出，國防與軍民兩用產業正成為德國新興投資領域。歐盟與德國目前均提供基金支持安全與國防產業，包括無人機、自動化與智慧物流等技術，都開始納入投資統計範圍，未來也將成為德國官方重點招商範疇。

歐盟 德國 半導體

延伸閱讀

富達國際調查 台灣投資人加碼意願升溫

半導體21年來最樂觀 KPMG 報告估：市場規模將突破1兆美元

入盟卡關…德國總理梅爾茨提議賦予烏克蘭歐盟「准成員」地位

油價大漲電動車翻紅！美伊戰爭對國際經濟、市場與民生有何影響

相關新聞

路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑

路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

美股三大指數21日早盤全面挫跌，伊朗最高領袖不願將濃縮鈾移至境外的消息，刺激國際油價應聲上漲；美國公債殖利率攀升，也加劇了市場的悲觀氛圍。

罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸...

供應鏈告急？歐盟考慮對一家大陸半導體廠暫解制裁 以免傷及汽車業

彭博資訊報導，歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁，以免汽車供應鏈陷入混亂。

NVIDIA利多不漲 美股頭部近了？分析師：緊盯這2大條件是否到位

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）20日財報出爐，上季營收成長85%，調整後毛利率75%，還宣布再執行800億美元庫藏股，股價卻不漲反跌。同日，SpaceX宣布將推動首次公開發行股票（IPO），附帶在太空蓋資料中心和小衛星採礦計畫，凸顯老闆馬斯克壯志凌霄。

受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。