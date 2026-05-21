德國外資降溫仍優於歐盟國家 台灣為半導體關鍵夥伴

德國聯邦外貿與投資署今天發布2025年外國直接投資報告，去年外商投資案減少9.3%，但降幅低於歐盟平均。官方表示，在全球供應鏈重組與地緣政治不確定性下，德國仍具投資吸引力，其中台灣更被視為德國半導體供應鏈成功布局關鍵夥伴。

德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署（GTAI）今天在柏林舉行「2025年外國企業在德國投資報告」發布會。報告指出，2025年德國共有1564個外國直接投資（FDI）與擴建投資落地，雖與往年相比減少9.3%，但遠優於歐盟平均18.1%降幅。

該署投資促進部部長哈蒂格（Achim Hartig）在發布會表示，目前全球投資人面臨美國貿易政策調整、美中競爭與地緣政治不確定性，正重新思考全球布局，德國政治與法律環境穩定，且具市場規模及創新能力，仍受國際投資人重視。

哈蒂格說明，德國招商重點包括半導體、再生能源、電動車、數位化、未來科技與醫療健康產業，而當前近20%的外商對德投資在製造與研發領域，顯示德國仍被視為具技術與工業基礎的國家。

根據報告，去年中國以228項投資案超越美國的206件，成為德國最大外資來源國；值得注意的是，印度首次進入德國前十大外資來源國，共有43項投資案。德國聯邦外貿與投資署認為，這顯示全球供應鏈與投資方向正在重新調整，德國也希望在重整中降低對單一市場的依賴。

台灣投資部分，哈蒂格回覆中央社詢問表示，台灣是德國半導體產業舉足輕重的合作夥伴，台灣的參與是德國是否能成功建立本土半導體價值鏈的關鍵。2025年台積電在慕尼黑成立晶片設計中心，即是外資在德半導體投資的指標性項目。

除了台積電慕尼黑晶片設計中心，根據報告，去年共有8項來自台灣的投資案，多集中在電子與自動化領域。

談及外商在德投資挑戰，哈蒂格坦言，目前投資人最常抱怨的問題仍是「速度」。他表示，德國需要改善行政程序與審批效率，目前聯邦與各邦政府正積極推動行政數位化，希望能降低外商投資障礙。

哈蒂格強調，若有強烈且明確政治意志，德國仍有能力快速完成大型投資案審批，台積電德勒斯登廠與特斯拉布蘭登堡設廠案，皆屬此例。

此外，哈蒂格也指出，國防與軍民兩用產業正成為德國新興投資領域。歐盟與德國目前均提供基金支持安全與國防產業，包括無人機、自動化與智慧物流等技術，都開始納入投資統計範圍，未來也將成為德國官方重點招商範疇。