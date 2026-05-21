快訊

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場…送醫4天腦出血亡

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA利多不漲 美股頭部近了？分析師：緊盯這2大條件是否到位

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）20日財報出爐，上季營收成長85%，調整後毛利率75%，還宣布再執行800億美元庫藏股，但在利多大放送下，股價卻仍挫跌。路透
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）20日財報出爐，上季營收成長85%，調整後毛利率75%，還宣布再執行800億美元庫藏股，但在利多大放送下，股價卻仍挫跌。路透

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達NVIDIA）20日財報出爐，上季營收成長85%，調整後毛利率75%，還宣布再執行800億美元庫藏股，股價卻不漲反跌。同日，SpaceX宣布將推動首次公開發行股票（IPO），附帶在太空蓋資料中心和小衛星採礦計畫，凸顯老闆馬斯克壯志凌霄。

這兩件事合起來看，是否透露這波由AI驅動的漲勢已現疲態，美股愈來愈接近「頭部」？

分析師指出，輝達財報優於預期，早已屢見不鮮；如今投資人關注重點已改變，轉而聚焦輝達目前在AI晶片市場超高的市占率守不守得住。

輝達營收成長顯示，布建AI資料中心的動能仍在加速；輝達打算額外再回購800億美元的股票，承諾回饋股東的手筆之大，在企業史上名列前茅；利潤率之高，持續傲視科技業。

整體觀之，周三公布的財報證明，輝達仍牢牢掌握訂價權。毛利率與分析師預期大致相符，儘管最新營收預測未達市場最樂觀的期望。

目前為止，輝達藉不斷推出威力強大的晶片，保有競爭優勢。執行長黃仁勳表示，以次世代處理器為中心打造的Vera Rubin AI超級運算平台，可望在2026下半年推出。此平台供應仍可能受限，投資人應會視之為對訂價有利的好消息，儘管客戶可能不樂見。

以上種種，都強化所謂「市場做頭」的論述（換一種說法，就是市場行情直奔月球，甚至放眼登陸火星）。估值向來無助於推估市況「何時觸頂」，但的確顯示此刻正「接近登頂」。

兩要素恐催動美股觸頂下滑：Fed升息、殖利率曲線倒掛

然而，目前為止，催動美股觸頂下滑的觸媒尚未到位。 Absolute Strategy Research創辦人哈內特指出，「央行提高利率」是市場形成重大頭部的必要條件。然而，美國聯準會（Fed）政策利率仍傾向調降。

另一可能導致美股反轉下跌的必要條件，是殖利率曲線倒掛，也就是短債殖利率高於長債。2022年曾發生這種情況，當時Fed一連串升息，導致美股展開一波熊市。然而，如今美債殖利率曲線倒掛時期已結束。

只憑間接證據不能證明什麼。但如今看來，2022年原本注定會是美股一波長期空頭市場的開端。不料ChatGPT橫空出世，扭轉了美股的命運。

就總體經濟層面而論，AI意義重大。獲利成長若持續像輝達這麼壯觀，加上市場對AI前景仍十分樂觀，看好AI股的信心強到足以說服投資人以很差的條件，買進SpaceX、Anthroic或OpenAI的IPO股票，就難以壓制美股牛氣沖天的多頭走勢。

但仍有一大變數。歷史顯示，每當企業盈餘成長如此耀眼，必定帶動利率走高。一旦Fed開始提高利率，美股要避免步入熊市也難。然而，Fed即將換主席，由川普任命的華許接掌，他今年1月獲提名時還是傾向降息的鴿派，但一個月後伊朗戰爭爆發改變了通膨展望，Fed今年進一步降息的機率已隨之降低。

NVIDIA 美股 黃仁勳 輝達 晶片

延伸閱讀

整理包／輝達財報優預期 股價仍跌…重點一次看

AI熱潮讓輝達賺翻了！豪撒800億美元回饋股東

美股早盤／殖利率回落…4大指數漲跌互見 晶片股帶頭衝、費半勁揚2%

輝達財報又「超神」還是跌？800億美元回購也救不了 網傻眼：100分還不夠

相關新聞

路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑

路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

美股三大指數21日早盤全面挫跌，伊朗最高領袖不願將濃縮鈾移至境外的消息，刺激國際油價應聲上漲；美國公債殖利率攀升，也加劇了市場的悲觀氛圍。

罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸...

供應鏈告急？歐盟考慮對一家大陸半導體廠暫解制裁 以免傷及汽車業

彭博資訊報導，歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁，以免汽車供應鏈陷入混亂。

NVIDIA利多不漲 美股頭部近了？分析師：緊盯這2大條件是否到位

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）20日財報出爐，上季營收成長85%，調整後毛利率75%，還宣布再執行800億美元庫藏股，股價卻不漲反跌。同日，SpaceX宣布將推動首次公開發行股票（IPO），附帶在太空蓋資料中心和小衛星採礦計畫，凸顯老闆馬斯克壯志凌霄。

受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。