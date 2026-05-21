美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

美股三大指數21日早盤全面挫跌，伊朗最高領袖不願將濃縮鈾移至境外的消息，刺激國際油價應聲上漲；美國公債殖利率攀升，也加劇了市場的悲觀氛圍。

道瓊工業指數早盤跌257點或0.5%、標普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌近0.4%。費城半導體指數逆勢漲0.5%、台積電ADR也漲0.7%。

伊朗最高領袖下達指示，將濃縮鈾留在境內，為美伊和談前景增添變數。西德州中級原油期貨跳漲近3%，布蘭特原油期貨漲逾2%。

交易員擔憂通膨上升，美國公債殖利率攀揚。指標性的10年期美債殖利率攀升5個基點至4.615%，30年期美債殖利率增加3個基點至3.665%。

Global X ETF投資策略主管赫夫斯坦表示：「市場經歷一個相當強勁的財報季，企業獲利預期也獲上修，但通膨與經濟需求被破壞的疑慮仍揮之不去。這可能令人很難忽視風險，但仍有許多正面趨勢，可望繼續推動經濟與市場前進。」

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）的獲利與財測雖優於預期，但未能滿足市場的高度期待，早盤股價跌0.5%。