美商務部將投入20億美元支持量子運算 IBM分得10億美元

美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。格芯（GlobalFoundries）及其他一些相關新創企業，也獲得或正在申請政府的贊助。這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。

IMB表示，本身也將對一家新公司Anderon投資10億美元，生產處理器。

研發量子運算專用晶片的格芯公司也發表聲明，表示獲得3.75億美元的政府贊助。

另外商務部還將對多家公、私營企業提供約1億美元的資金。D-Wave量子公司、Rigetti運算公司、Infleqtion公司及PsiQuantum公司都分別發表聲明，表示已經與商務部簽署意向函，向商務部爭取最高可達1億美元的資金。

其他參與者還包括Atom運算及Quantinuum公司；另外新創企業Diraq將得到3,800萬美元。

微軟、Google等科技巨擘都打算利用量子物理學，製造能力遠超過現有機種的電腦。這些公司已快要在現實世界應用上獲得進展，包括藥品發現及金融等領域。