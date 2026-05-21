快訊

台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

隱疾纏身10年…金馬影帝李康生驚傳開刀 病床照公開全網集氣

九份死亡車禍畫面曝！男涉酒駕追撞機車 8旬翁卡車底不治

聽新聞
0:00 / 0:00

美商務部將投入20億美元支持量子運算 IBM分得10億美元

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。路透
美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。路透

美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。格芯（GlobalFoundries）及其他一些相關新創企業，也獲得或正在申請政府的贊助。這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。

IMB表示，本身也將對一家新公司Anderon投資10億美元，生產處理器

研發量子運算專用晶片的格芯公司也發表聲明，表示獲得3.75億美元的政府贊助。

另外商務部還將對多家公、私營企業提供約1億美元的資金。D-Wave量子公司、Rigetti運算公司、Infleqtion公司及PsiQuantum公司都分別發表聲明，表示已經與商務部簽署意向函，向商務部爭取最高可達1億美元的資金。

其他參與者還包括Atom運算及Quantinuum公司；另外新創企業Diraq將得到3,800萬美元。

微軟、Google等科技巨擘都打算利用量子物理學，製造能力遠超過現有機種的電腦。這些公司已快要在現實世界應用上獲得進展，包括藥品發現及金融等領域。

美國商務部 IBM 處理器

延伸閱讀

SpaceX花錢猛也賺超快 為星艦砸150億美元、從Anthropic奪450億大單

AMD宣布投資台灣體系 超過百億美元

輝達綁樁AI 砸900億美元 16個月來投資超過145家企業

AI熱潮讓輝達賺翻了！豪撒800億美元回饋股東

相關新聞

路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑

路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸...

供應鏈告急？歐盟考慮對一家大陸半導體廠暫解制裁 以免傷及汽車業

彭博資訊報導，歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁，以免汽車供應鏈陷入混亂。

受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源...

美商務部將投入20億美元支持量子運算 IBM分得10億美元

美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。格芯（GlobalFoundries）及其他一些相關新創企業，也獲得或正在申請政府的贊助。這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。

伊朗戰爭苦果 亞洲三國匯債市陷「極度看空」情境

伊朗戰爭讓新興亞洲市場壓力倍增，印度、印尼、菲律賓的貨幣與公債殖利率，來到過去認為不大可能的水位。有些分析師極度看空，預料這三國幣值恐續貶，債券也會承壓，央行面臨升息壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。