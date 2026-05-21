受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源短缺衝擊，正對該區域經濟產生影響。

法新社報導，歐盟並將今年歐元區通膨率預測大幅上修至3.0%，遠高於前一次預估值1.9%和歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。

歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）指出，中東衝突「造成重大能源衝擊，對設法度過本已動盪的地緣政治及經貿環境的歐洲形成進一步考驗」。

歐盟表示，燃料價格飆升將迫使歐元區企業與家庭提高能源支出，導致整體經濟產出下滑。

身為能源淨進口方的歐盟，難以抵擋能源價格波動造成的影響。

歐盟執行委員會（European Commission）預估，2027年歐元區經濟成長率將達到1.2%，有望較今年好轉，但仍比前次預估值1.4%稍微下修。