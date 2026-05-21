受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%
歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源短缺衝擊，正對該區域經濟產生影響。
法新社報導，歐盟並將今年歐元區通膨率預測大幅上修至3.0%，遠高於前一次預估值1.9%和歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。
歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）指出，中東衝突「造成重大能源衝擊，對設法度過本已動盪的地緣政治及經貿環境的歐洲形成進一步考驗」。
歐盟表示，燃料價格飆升將迫使歐元區企業與家庭提高能源支出，導致整體經濟產出下滑。
身為能源淨進口方的歐盟，難以抵擋能源價格波動造成的影響。
歐盟執行委員會（European Commission）預估，2027年歐元區經濟成長率將達到1.2%，有望較今年好轉，但仍比前次預估值1.4%稍微下修。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。