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供應鏈告急？歐盟考慮對一家大陸半導體廠暫解制裁 以免傷及汽車業

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁。(美聯社)
歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁。(美聯社)

彭博資訊報導，歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁，以免汽車供應鏈陷入混亂。

報導指出，這家中國半導體企業之前被列入歐盟第20輪制裁方案。歐盟當時表示，這些位於中國的實體，向俄羅斯提供了軍民兩用產品或武器系統。

之後歐洲車廠曾遊說歐盟當令，希望延後實施禁令，因為尚未有足夠時間實現供應鏈多元化，相關措施可能導致庫存在數周內耗盡。  

該措施仍需獲得歐盟27個成員國批准後方可實施。

歐盟 彭博 半導體 大陸

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