快訊

台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

隱疾纏身10年…金馬影帝李康生驚傳開刀 病床照公開全網集氣

九份死亡車禍畫面曝！男涉酒駕追撞機車 8旬翁卡車底不治

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

中央社／ 東京21日專電
豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種。（路透）
豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種。（路透）

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸入」方式凸顯日本車廠在國內人力短缺、增產乏力的狀況下，正在加速重整海外供應鏈。

日本經濟新聞報導，所謂「逆輸入車」指在海外生產後再進口回日本銷售的日本品牌汽車。過去的逆輸入，多半是將在海外市場販售的車種供應給日本市場，像這次在海外設置專供日本市場的生產線，屬於相當罕見的案例。據知，這也是豐田首次針對主力車種採取此做法。

這次將在台灣生產的是姊妹款箱型休旅車Noah與Voxy。兩款車在日本每年銷售規模都達7萬至8萬輛，是豐田的主力車種之一。日本市場對箱型休旅車需求強勁，交車時間曾長達1年以上，甚至一度停止接單。

豐田目前已在台灣北部的合資工廠生產Corolla與Yaris Cross等車種，2025年度產量約12萬輛。未來將把部分生產線改為日本市場專用，預計以入門車種為主，每年生產約10萬輛。日本國內的生產線將照舊，與台灣並行生產。

豐田在日本國內乘用車市場的市占率超過5成，旗下擁有Land Cruiser等熱門車種，目前在日本每天生產約1萬4000輛汽車，各工廠負荷相當高。2024年又爆發認證造假問題，在強化檢驗體制後，增產的空間更加有限。

不過，從台灣「逆輸入」也存在缺點。目前新台幣兌日圓匯率約為1元兌5日圓的水準，創下自1992年8月以來、約34年的日圓低點，導致台灣的人事與設備成本相對提高。此外，相較於日本國內生產，也需額外負擔運輸費用。

即便如此，豐田仍選擇在海外增產日本市場車種，顯示對供應受限問題抱持強烈危機感。豐田社長近健太表示，「這是異常事態，也是危機事態」，若無法迅速交車，恐導致消費者轉向其他品牌。

車廠過去一般都是在日本生產供應日本市場的汽車，但增加逆輸入車的動能正在擴大。根據日本汽車進口組合統計，2025年逆輸入車銷售量較前一年增加19%，達11萬1513輛，創下30年來新高。

豐田 日本 品牌

延伸閱讀

裕日車擬推多款車型 中華車：MG4自製率進度佳

和泰車：RAV4銷售拚3萬輛 續評估休旅或皮卡美製車

鴻華先進台灣、紐澳與歐盟三路並進 今年電動車出貨量看旺

AI晶片需求強勁 日韓出口同步亮眼

相關新聞

路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑

路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸...

供應鏈告急？歐盟考慮對一家大陸半導體廠暫解制裁 以免傷及汽車業

彭博資訊報導，歐盟最快本周將提出一項豁免方案，計劃解除對一家中國半導體供應商的制裁，以免汽車供應鏈陷入混亂。

受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

歐洲聯盟（EU）今天調降2026年歐元區經濟成長率預測，從前次預估的1.2%下修至0.9%，強調中東戰爭和戰爭引發的能源...

美商務部將投入20億美元支持量子運算 IBM分得10億美元

美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。格芯（GlobalFoundries）及其他一些相關新創企業，也獲得或正在申請政府的贊助。這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。

伊朗戰爭苦果 亞洲三國匯債市陷「極度看空」情境

伊朗戰爭讓新興亞洲市場壓力倍增，印度、印尼、菲律賓的貨幣與公債殖利率，來到過去認為不大可能的水位。有些分析師極度看空，預料這三國幣值恐續貶，債券也會承壓，央行面臨升息壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。