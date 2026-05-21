罕見操作！豐田在台設置日本市場專用產線 「台灣製」反向輸日

豐田汽車（Toyota）將在台灣設置專門生產線，生產反向供應日本市場的主力車種，預計從今年10月起出口至日本。這種「逆輸入」方式凸顯日本車廠在國內人力短缺、增產乏力的狀況下，正在加速重整海外供應鏈。

日本經濟新聞報導，所謂「逆輸入車」指在海外生產後再進口回日本銷售的日本品牌汽車。過去的逆輸入，多半是將在海外市場販售的車種供應給日本市場，像這次在海外設置專供日本市場的生產線，屬於相當罕見的案例。據知，這也是豐田首次針對主力車種採取此做法。

這次將在台灣生產的是姊妹款箱型休旅車Noah與Voxy。兩款車在日本每年銷售規模都達7萬至8萬輛，是豐田的主力車種之一。日本市場對箱型休旅車需求強勁，交車時間曾長達1年以上，甚至一度停止接單。

豐田目前已在台灣北部的合資工廠生產Corolla與Yaris Cross等車種，2025年度產量約12萬輛。未來將把部分生產線改為日本市場專用，預計以入門車種為主，每年生產約10萬輛。日本國內的生產線將照舊，與台灣並行生產。

豐田在日本國內乘用車市場的市占率超過5成，旗下擁有Land Cruiser等熱門車種，目前在日本每天生產約1萬4000輛汽車，各工廠負荷相當高。2024年又爆發認證造假問題，在強化檢驗體制後，增產的空間更加有限。

不過，從台灣「逆輸入」也存在缺點。目前新台幣兌日圓匯率約為1元兌5日圓的水準，創下自1992年8月以來、約34年的日圓低點，導致台灣的人事與設備成本相對提高。此外，相較於日本國內生產，也需額外負擔運輸費用。

即便如此，豐田仍選擇在海外增產日本市場車種，顯示對供應受限問題抱持強烈危機感。豐田社長近健太表示，「這是異常事態，也是危機事態」，若無法迅速交車，恐導致消費者轉向其他品牌。

車廠過去一般都是在日本生產供應日本市場的汽車，但增加逆輸入車的動能正在擴大。根據日本汽車進口組合統計，2025年逆輸入車銷售量較前一年增加19%，達11萬1513輛，創下30年來新高。