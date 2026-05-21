聽新聞
0:00 / 0:00
路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑
路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。
國際油價應聲翻紅，漲幅超過2%，西德州重返100美元之上，布蘭特約在107美元。道瓊期指翻黑跌0.3%，歐洲股市也同步翻黑。美債殖利率也由跌轉升，價格反向走跌。
以色列官員曾向路透透露，川普已向以色列保證，伊朗的高濃縮鈾儲備將運送出境，且任何和平協議都必須包含這一條款。
但最新消息指出，伊朗最高領袖的指示以及體制內的共識是，濃縮鈾儲備不應運出伊朗，伊朗高層官員認為，將這些材料運往國外，會使該國未來更容易受到美國和以色列的襲擊。
消息人士指出，伊朗國內普遍懷疑，停火只是華盛頓為在重啟空襲前營造安全假象而採取的戰術欺騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。