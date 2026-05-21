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路透：伊朗最高領袖不准濃縮鈾運出境 油價翻紅股債翻黑

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
國際油價應聲翻紅，漲幅超過2%。路透
國際油價應聲翻紅，漲幅超過2%。路透

路透報導，消息人士透露，伊朗最高領袖Mojtaba Khamenei已下令，該國接近武器級別的鈾，不得運往國外。這是和平談判中美國的主要訴求，但德黑蘭當局的立場顯然更強硬，可能會進一步激怒美國總統川普，導致結束這場戰爭的談判變得更複雜。

國際油價應聲翻紅，漲幅超過2%，西德州重返100美元之上，布蘭特約在107美元。道瓊期指翻黑跌0.3%，歐洲股市也同步翻黑。美債殖利率也由跌轉升，價格反向走跌。

以色列官員曾向路透透露，川普已向以色列保證，伊朗的高濃縮鈾儲備將運送出境，且任何和平協議都必須包含這一條款。 

但最新消息指出，伊朗最高領袖的指示以及體制內的共識是，濃縮鈾儲備不應運出伊朗，伊朗高層官員認為，將這些材料運往國外，會使該國未來更容易受到美國和以色列的襲擊。 

消息人士指出，伊朗國內普遍懷疑，停火只是華盛頓為在重啟空襲前營造安全假象而採取的戰術欺騙。

 

伊朗 油價 路透 川普 以色列

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