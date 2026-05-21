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南韓發展AI現場應用 投入巡邏、醫療等領域

中央社／ 記者楊啟芳首爾21日專電
韓國致力發展AI產業，其中由新創公司Maum AI開發的四足步行機器人Jindo Bot，可用於巡邏、設備檢查等功能，也可應用在災難現場與國防領域。中央社
韓國致力發展AI產業，其中由新創公司Maum AI開發的四足步行機器人Jindo Bot，可用於巡邏、設備檢查等功能，也可應用在災難現場與國防領域。中央社

韓國致力發展AI產業，其中由新創公司Maum AI開發的四足步行機器人Jindo Bot，可用於巡邏、設備檢查等功能；另外，中央報勳醫院也發展結合AI的尖端醫療設備。

韓國科學技術資訊通信部、國家報勳部今天向外媒介紹Physical AI（物理人工智慧）技術發展，包括由Physical AI新創企業Maum AI所開發、韓國生產的四足步行機器人Jindo Bot，以及中央報勳醫院（類似台灣的榮民總醫院）的穿戴式醫療設備運用。

Jindo Bot依照不同功能有4種，重量分別為15公斤、35公斤、64.1公斤、13公斤，可用於設施內部巡邏、戶外長距離巡邏、入侵偵測、物流支援、設備檢查等，也可應用在災難現場與國防領域，正規劃上市。Maum AI直言「這些高難度的現場就是下一個AI戰場」。

Maum AI代表柳泰準說：「現在關於Physical AI的定義，很多時候會不明確，有很多人認為只要機器人會動，就全部都是Physical AI。」他指出，目前已經有工廠投入自動化機器人，不過這只要輸入座標就可以讓機器人移動。

至於Physical AI，柳泰準指出，把AI模型建立好之後，可以不斷去蒐集數據，「就像人類的嬰兒時期無法自己抓東西，但反覆不斷學習後就能做到，PhysicalAI跟人一樣，就是把一開始什麼都不知道的機器人拿來訓練。」

另外，中央報勳醫院正以AI與數位技術為基礎，推動更有效率的醫療服務，包括AI內視鏡、心血管疾病診斷輔助系統等。中央報勳醫院的復健中心透過3D動作分析系統與復健機器人，分析患者動作，並依個別狀態進行客製化治療。

報勳醫院企劃協調室長徐碩寅表示，醫療界要引進Physical AI仍需一段時間，目前大多是輔助醫師診斷的工具；不過醫院引進了多種尖端設備，其中復健中心的步行機器人，可撐起無法獨立行走的患者，讓患者練習行走並有即時回饋。

AI 機器人 南韓

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